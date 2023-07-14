Удар молнии стал причиной пожара в селе Акмолинской области

ШОРТАНДЫ. КАЗИНФОРМ – Из-за ударов молнии загорелась сухая трава в селе Бектау Шортандинского района Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, загорание сухой травы произошло 13 июля. При патрулировании спасатели местного отдела по ЧС обнаружили сразу три очага возгорания.

«По тревоге был поднят весь гарнизон гражданской защиты Шортандинского района, а также местные исполнительные органы. Общая площадь возгорания составила 15 га. Благодаря оперативным действиям по тушению пожара, удалось не допустить распространения огня на большие территории и возникновения угрозы населенным пунктам. Загорание ликвидировано в 00.55», - сообщили в ведомстве.

Сильный порывистый ветер до 20-25 м/с осложнял тушение пожара. Как сообщили спасатели региона, причиной пожара стал грозовой разряд молнии.

Тем временем, аким Шортандинского района Акмолинской области Сагындык Шабаров поблагодарил на своей страничке в соцсетях всех, кто участвовал в тушении пожара.

«Благодарю за активную гражданскую позицию и оказанную помощь ПЧ-18, ОЧС, ЖКХ, Шортанды Су, отдел сельского хозяйства, волонтеров и местных жителей, задействованные предприятия: ТОО «Жер-Ана», ДЭУ-86, «Жасыл аймак», ТОО «Айям-7», ТОО «Бектау», ТОО «Хамадони», ТОО «Эмир-2030», ТОО «Нива золотая», ТОО «Казахалтын Тechnology» и акиматам села Бектау, поселков Жолымбет и Шортанды. Спасибо за оперативность и выдержку перед лицом разбушевавшейся стихии, за проявленное мужество, героизм и стойкость», - говорится в его сообщении.