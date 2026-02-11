Удалось перебороть волнение — Михаил Шайдоров о выступлении на Олимпиаде

После проката спортсмен заявил, что сумел справиться с волнением и откатать программу с нужным настроем.

— Это было очень нервно. Ведь это уже не чемпионат мира, а Олимпийские игры. Поэтому было очень тяжело. Удалось перебороть волнение. Я хотел сделать не «вышел головы», а так, как я умею. И чисто. В итоге получилось.

На тренировках у меня получалось все идеально. Это повлияло в итоге. Я рад, что удалось перебороть все эмоции, чувства. Есть время, чтобы отдохнуть. И уже потом продолжить выступление, — сказал Шайдоров.