Учредители профсоюза требуют экс-главу Ерлана Балтабая вернуть украденные деньги

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Не утихает скандал вокруг помилованного Главой государства Ерлана Балтабая. На этот раз с требованием к нему вернуть похищенные деньги выступили учредители профсоюзной организации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оtyrar.kz.

По словам учредителя локального профсоюза «Достойный труд» Розы Нурикеевой, бывший руководитель профсоюза ТОО «ПКОП» не планирует возвращать их деньги.

«Мы настрадались от действий нашего бывшего руководителя Ерлана Балтабая, который не только развалил наш профсоюз, но и присвоил наши сбережения в сумме около 10 млн тенге, и возвращать он их не планирует. Мы провели свою проверку, у нас оказались на руках документы, которые подтверждают то, что Ерлан Балтабай без согласования коллектива перевел деньги на имя Айгуль Балтабай 9 миллионов 577 тысяч тенге, отдавать он их не хочет. А это наши деньги», — говорит учредитель локального профсоюза «Достойный труд» Розы Нурикеевой.

Требование о возврате денег, говорит Роза Нурикеева, он игнорирует. «Поэтому мы подали заявление в полицию и дело направили в суд. В рамках расследования уголовного дела были собраны неопровержимые доказательства вины Балтабая, проведены аудиторские проверки и проведена экономическая экспертиза, которые подтвердили кражу профсоюзных денег. В июле Енбекшинским судом г. Шымкента Балтабай был приговорен к 7 годам лишения за растрату вверенного ему имущества с запретом занимать руководящую должность в общественных организациях на тот же срок. Но уже в августе он повинился, попросил прощения и его сразу же помиловали. Но суд обязал (!) его погасить долг перед профсоюзом», — подчеркивает учредитель профсоюза «Достойный труд».

Мы ждали поступление денег, но он отказывается возвращать наши трудовые деньги, которые собирали в качестве взносов и которые были предназначены для защиты трудовых прав работников завода».

Как стало известно, сейчас Ерлан Балтабай продолжает работать на предприятии машинистом.

Мы попытались дозвониться до Ерлана Балтабая, но пока связаться с ним не получилось. Говорят, что он сейчас находится за пределами Шымкента.

Учредители и руководство профсоюза намерены добиться справедливости, поэтому направят обращение президенту РК.