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Учитывать возраст детей при установке площадок будут в Петропавловске

19 Января 2022 21:34
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Учитывать возраст детей при установке площадок будут в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Петропавловска Булат Жумабеков проводит встречи с председателями КСК в режиме онлайн. Формат работы градоначальник объяснил ухудшением эпидемиологической ситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На своей странице в социальной сети Б.Жумабеков рассказал, что обсуждение проблем и вопросов проходит на платформе ZOOM.

«Встретился с председателями КСК 19-го и 20-го микрорайонов. Принято решение встречи разделить на микрорайоны города. Поступили вопросы по асфальтированию внутридворовой территории, установке детских игровых и спортивных площадок, спилу аварийных деревьев. Напомнил, что эти работы проводятся в порядке очередности, списки которых опубликованы на официальном интернет-ресурсе. Кроме того, принято решение выработать единый подход по установке детских игровых площадок и тренировочных зон с учетом разновозрастных групп. То есть, при их установке будет учитываться набор элементов для каждой возрастной группы и отдельное зонирование», - проинформировал аким Петропавловска.

Подняли председатели КСК вопрос установки шлагбаумов, камер видеонаблюдения и освещения во дворах, поинтересовались ремонтом крыш и лифтов.

«Сейчас в работе находятся 13 домов по ремонту кровли и 5 домов по установке 10 лифтов. Актуальным вопросом остаётся ремонт мусорных площадок, подъездов к ним. В этом году эти работы будут включены в планы работ отдела ЖКХ», - написал Б.Жумабеков.

Градоначальник отметил, что по итогам встреч систематизируют поступившие вопросы.

«Для исполнения всех предложений от председателей КСК необходимо скорректировать бюджет. Соответствующим отделам дал поручение», - добавил Б.Жумабеков.


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#Северо-Казахстанская область   #Строительство  
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Автор:

Олеся Жуковень

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