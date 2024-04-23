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    14:42, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    Учителям два года не доплачивали надбавки в области Жетысу

    учитель
    Фото: Рустем Айтхожин / Kazinform

    Прокуроры области Жетысу установили, что на протяжении двух лет более двадцати учителям не выплачивались полагающиеся надбавки к окладу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - К примеру, преподаватель музыки школы искусств в Аксуском районе в 2021 году после прохождения аттестации получила квалификационную категорию педагог-исследователь. Однако ежемесячную доплату к основному окладу (68 тысяч тенге) за эту квалификационную категорию ей не начисляли. Такие надбавки не начислялись еще 23 учителям и общая сумма невыплаченных средств составила свыше 11 млн тенге, - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

    По акту надзора учителям выплачены полагающиеся денежные средства. Руководство школы привлечено к дисциплинарной ответственности.

    Теги:
    Регионы Жетысуская область Учителя Прокуратура школа
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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