Учителям два года не доплачивали надбавки в области Жетысу

Прокуроры области Жетысу установили, что на протяжении двух лет более двадцати учителям не выплачивались полагающиеся надбавки к окладу, передает корреспондент агентства Kazinform.

- К примеру, преподаватель музыки школы искусств в Аксуском районе в 2021 году после прохождения аттестации получила квалификационную категорию педагог-исследователь. Однако ежемесячную доплату к основному окладу (68 тысяч тенге) за эту квалификационную категорию ей не начисляли. Такие надбавки не начислялись еще 23 учителям и общая сумма невыплаченных средств составила свыше 11 млн тенге, - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.