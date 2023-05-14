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Учителя временно отстранили от работы после жалобы школьницы в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
14 Мая 2023, 19:05
Учителя временно отстранили от работы после жалобы школьницы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Школьница из Алматы опубликовала видео в соцсетях, где заявила о давлении и физическом насилии со стороны учителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ученица 9-го класса школы №133 Ауэзовского района Алматы опубликовала видео в соцсетях. По ее словам, классный руководитель ведет себя с учениками некорректно.

«Я в этой школе учусь с первого класса. С 5 класса поступила в класс Н.Н. Она была очень жестокой. На протяжении каждого урока ругается, оскорбляет. Она в последнее время меня дергала и толкала к стене. Каждый раз бьет детей. Кричит и ругает даже тех, кто сидит тихо», - жалуется ученица.

В управлении образования Алматы сообщили, что по данному вопросу создана комиссия.

«Факт будет рассмотрен с выездом в учреждение образования. Учитель временно отстранен от классного руководства. 16 мая 2023 года также планируется рассмотрение данного вопроса на заседании Межведомственной комиссии по защите прав несовершеннолетних при акимате Ауэзовского района. Данный вопрос находится на контроле управления образования города Алматы», - отметили в управлении.


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