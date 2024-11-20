Учителя школы полгода не получали зарплату в Алматинской области

Как сообщили в надзорном органе, руководство школы, находящейся на стадии банкротства, более шести месяцев не выплачивало педагогам зарплату. Общая сумма долга перед 56 учителями составила 40 млн тенге. Несмотря на наличие исполнительных производств, обязательства перед сотрудниками оставались неисполненными.

— В результате вмешательства прокуратуры выявлено и реализовано недвижимое имущество должника. Полученные средства направлены на выплату долгов, что позволило полностью восстановить трудовые права педагогов, — отметили в прокуратуре региона.

Ранее сообщалось, что двух бухгалтеров школы-интерната подозревают в хищении 120 млн тенге в ВКО.

В прошлом месяце были окончены 7 досудебных расследований в отношении 123 сотрудников в сфере образования Туркестанской области.