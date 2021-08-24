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Учителя приговорили к 10 годам тюрьмы за сбыт наркотиков в Туркестанской области

24 Августа 2021 10:07
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Учителя приговорили к 10 годам тюрьмы за сбыт наркотиков в Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области преподавателя школы приговорили к 10 годам лишения свободы за сбыт наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Об этом рассказал следователь Байдибекского районного отдела полиции Аскар Шубай, который расследовал уголовное дело по факту торговли наркотиками учителем одной из сельских школ.

– В Байдибекский РОП поступила оперативная информация о том, что один из жителей района занимается хранением и сбытом наркотических средств. Получив сообщение, по указанному адресу выехали сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области и Байдибекского РОП. Мы провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых задержали подозреваемого в наркосбыте. Им оказался житель Байдибекского района, преподаватель одной из сельских школ. При обыске по месту жительства мы обнаружили 10 пакетов с содержимым, похожим на наркотическое средство со специфическим запахом. Также под крышей кухни изъяли мешок с наркотическим веществом растительного происхождения. Вещественные доказательства мы направили на экспертизу, – рассказал следователь.

Согласно заключению, изъятые наркотические средства оказались «высушенной марихуаной» общим весом более 3 кг.

Подозреваемый признался, что хранил наркотические вещества для последующего сбыта. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

Подозреваемого взяли под стражу. В ходе досудебного расследования была полностью доказана вина подозреваемого. Собранные материалы с обвинительным актом направили в районный суд.

Приговором суда 47-летнего подсудимого признали виновным по статье 297 УК РК и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 10 (десять) лет.


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#Туркестанская область   #Суды   #Борьба с наркотиками  
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