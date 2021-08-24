Учителя приговорили к 10 годам тюрьмы за сбыт наркотиков в Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области преподавателя школы приговорили к 10 годам лишения свободы за сбыт наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Об этом рассказал следователь Байдибекского районного отдела полиции Аскар Шубай, который расследовал уголовное дело по факту торговли наркотиками учителем одной из сельских школ.

– В Байдибекский РОП поступила оперативная информация о том, что один из жителей района занимается хранением и сбытом наркотических средств. Получив сообщение, по указанному адресу выехали сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области и Байдибекского РОП. Мы провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых задержали подозреваемого в наркосбыте. Им оказался житель Байдибекского района, преподаватель одной из сельских школ. При обыске по месту жительства мы обнаружили 10 пакетов с содержимым, похожим на наркотическое средство со специфическим запахом. Также под крышей кухни изъяли мешок с наркотическим веществом растительного происхождения. Вещественные доказательства мы направили на экспертизу, – рассказал следователь.

Согласно заключению, изъятые наркотические средства оказались «высушенной марихуаной» общим весом более 3 кг.

Подозреваемый признался, что хранил наркотические вещества для последующего сбыта. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

Подозреваемого взяли под стражу. В ходе досудебного расследования была полностью доказана вина подозреваемого. Собранные материалы с обвинительным актом направили в районный суд.

Приговором суда 47-летнего подсудимого признали виновным по статье 297 УК РК и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 10 (десять) лет.