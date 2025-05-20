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    14:11, 20 Май 2025 | GMT +5

    Учителя подозревают в интимной связи со школьницей: комментарий главы Минпросвещения

    Информацию о том, что учитель из Алматинской области подозревается в интимной связи с 14-летней школьницей, прокомментировал министр просвещения Гани Бейсембаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Учителя подозревают в интимной связи со школьницей: комментарий главы Минпросвещения
    Фото: pixabay.com

    — Данная ситуация, естественно, вопиющая и недопустимая. Мы срочно реагировали. Вы знаете, у нас есть алгоритм по любому случаю, касаемо защиты прав детей, безопасности детей. Работает Комитет по охране прав детей. Мы незамедлительно приняли соответствующие меры, — сказал министр.

    Резонансный случай произошел в Алматинской области.

    — Человек, которого назвали учителем, никогда не работал в школе. Поэтому на это тоже надо обратить внимание. Но это не снижает ответственности. Данная ситуация должна получить свою соответствующую оценку. Идет расследование. Я думаю, соответствующие меры будут приняты в законном основании по данной ситуации, — добавил Г. Бейсембаев.

    Ранее мы сообщали, что в Алматинской области задержали подозреваемого в связи с несовершеннолетней. По информации, распространенной в СМИ, подозреваемым является 33-летний преподаватель домбры, а девочке 14 лет. Инцидент произошел в одной из гостиниц села Отеген Батыр.

    Теги:
    Минпросвещения РК Несовершеннолетние
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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