Учителя подозревают в интимной связи со школьницей: комментарий главы Минпросвещения

— Данная ситуация, естественно, вопиющая и недопустимая. Мы срочно реагировали. Вы знаете, у нас есть алгоритм по любому случаю, касаемо защиты прав детей, безопасности детей. Работает Комитет по охране прав детей. Мы незамедлительно приняли соответствующие меры, — сказал министр.

Резонансный случай произошел в Алматинской области.

— Человек, которого назвали учителем, никогда не работал в школе. Поэтому на это тоже надо обратить внимание. Но это не снижает ответственности. Данная ситуация должна получить свою соответствующую оценку. Идет расследование. Я думаю, соответствующие меры будут приняты в законном основании по данной ситуации, — добавил Г. Бейсембаев.

Ранее мы сообщали, что в Алматинской области задержали подозреваемого в связи с несовершеннолетней. По информации, распространенной в СМИ, подозреваемым является 33-летний преподаватель домбры, а девочке 14 лет. Инцидент произошел в одной из гостиниц села Отеген Батыр.