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    11:35, 14 Май 2025 | GMT +5

    В Алматинской области задержали подозреваемого в связи с несовершеннолетней

    В департаменте полиции Алматинской области сообщили о начале расследования дела по данному факту, передает корреспондент агентства Kazinform.

    қылмыс
    Фото: Polisia.kz

    — Сотрудники полиции установили, задержали и доставили в районное подразделение подозреваемого. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам указанных работ будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства, — сообщили в ДП Алматинской области.

    Уточняется, что мужчину подозревают по статье 122 Уголовного кодекса Республики Казахстан (половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

    По информации, распространенной в СМИ, подозреваемым является 33-летний преподаватель домбры, а девочке 14 лет. Инцидент произошел в одной из гостиниц села Отеген Батыр.

    В департаменте образования области также прокомментировали информацию.

    — Относительно данной ситуации: данные лица не являются жителями Алматинской области, — отметили в ведомстве.

    Напомним, ранее сообщалось, что около 12 тысяч случаев беременности до 18 лет зафиксировано в Казахстане за пять лет.

    В Алматинской области двух инспекторов уволили после того, как они предложили несовершеннолетней девушке подвезти ее на служебной машине.

    Теги:
    Регионы Казахстана Полиция Несовершеннолетние Алматинская область
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
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