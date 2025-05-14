В Алматинской области задержали подозреваемого в связи с несовершеннолетней

— Сотрудники полиции установили, задержали и доставили в районное подразделение подозреваемого. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам указанных работ будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства, — сообщили в ДП Алматинской области.

Уточняется, что мужчину подозревают по статье 122 Уголовного кодекса Республики Казахстан (половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

По информации, распространенной в СМИ, подозреваемым является 33-летний преподаватель домбры, а девочке 14 лет. Инцидент произошел в одной из гостиниц села Отеген Батыр.

В департаменте образования области также прокомментировали информацию.

— Относительно данной ситуации: данные лица не являются жителями Алматинской области, — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что около 12 тысяч случаев беременности до 18 лет зафиксировано в Казахстане за пять лет.

В Алматинской области двух инспекторов уволили после того, как они предложили несовершеннолетней девушке подвезти ее на служебной машине.