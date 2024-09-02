Президент РК: Учителя – это интеллектуальный авангард страны

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, где отметил важность работы школьных преподавателей и призвал усилить набор в педагогические вузы, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Вместе с тем нужно принять меры по укреплению функционала школ, дальнейшему повышению квалификации и социального статуса наших педагогов. Учителя — это интеллектуальный авангард страны, закладывающий фундамент долгосрочного прогресса нации. Мы можем иметь лучшие программы, современные школы и передовую систему управления, но ничего не добиться без хороших учителей. Поэтому необходимо уделить особое внимание набору в педагогические вузы целеустремленной, способной молодежи. Положительная тенденция в этом вопросе уже наметилась, теперь нужно ее закрепить, — заявил Президент.

Он также остановился на вопросе подготовки детей к школе.

— Большое значение имеет подготовка детей к школе. За дошкольное воспитание и обучение ребенка солидарную ответственность, наравне с государством, несут и родители. Поэтому подушевое финансирование на дошкольное образование нужно привязать к реальным доходам каждой семьи. Таким образом, дальнейшее совершенствование системы образования позволит помочь действительно нуждающимся гражданам, повысит прозрачность государственной поддержки и, в целом, будет способствовать укреплению человеческого потенциала страны, — отметил Глава государства.

Ранее сообщалось, что в Казахстане проведут капитальный ремонт сразу 1300 школ.