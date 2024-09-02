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    12:15, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Президент РК: Учителя – это интеллектуальный авангард страны

    школа первый класс учитель мектеп бірінші сынып мұғалім
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, где отметил важность работы школьных преподавателей и призвал усилить набор в педагогические вузы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Вместе с тем нужно принять меры по укреплению функционала школ, дальнейшему повышению квалификации и социального статуса наших педагогов. Учителя — это интеллектуальный авангард страны, закладывающий фундамент долгосрочного прогресса нации. Мы можем иметь лучшие программы, современные школы и передовую систему управления, но ничего не добиться без хороших учителей. Поэтому необходимо уделить особое внимание набору в педагогические вузы целеустремленной, способной молодежи. Положительная тенденция в этом вопросе уже наметилась, теперь нужно ее закрепить, — заявил Президент.

    Он также остановился на вопросе подготовки детей к школе.

    — Большое значение имеет подготовка детей к школе. За дошкольное воспитание и обучение ребенка солидарную ответственность, наравне с государством, несут и родители. Поэтому подушевое финансирование на дошкольное образование нужно привязать к реальным доходам каждой семьи. Таким образом, дальнейшее совершенствование системы образования позволит помочь действительно нуждающимся гражданам, повысит прозрачность государственной поддержки и, в целом, будет способствовать укреплению человеческого потенциала страны, — отметил Глава государства.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане проведут капитальный ремонт сразу 1300 школ.

    Теги:
    Образование Касым-Жомарт Токаев Учителя Послание Президента РК-2024
    Жуман Кииков
    Автор
    Жуман Кииков
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