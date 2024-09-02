Послание-2024: В Казахстане проведут капитальный ремонт 1300 школ

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, где анонсировал капитальный ремонт сразу 1300 школ. В течение трех лет их полностью реконструируют, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Огромную роль в укреплении кадрового потенциала страны играет среднее образование. По моему поручению реализуется национальный проект «Комфортная школа». До конца 2025 года планируется сдать в эксплуатацию 217 школ современного формата. Данный вопрос крайне актуален и находится на контроле фонда «Самрук-Казына». Правительство и акимы должны активно подключиться к этой работе. Полагаю, депутаты тоже не останутся в стороне. Для комфортных школ Правительство должно предусмотреть отдельную систему управления, — заявил Президент.

Вместе с тем по всей стране в капитальном ремонте нуждаются почти 1300 школ.

— Правительству совместно с акимами необходимо определить источники финансирования, включая спонсорские средства, и в течение трех лет провести реконструкцию данных школ. Государство выделяет огромные средства на гарантированные выплаты, в том числе идущие на финансирование частных школ. К примеру, только в текущем году частным школам, в которых обучается более 250 тысяч детей, из бюджета выделено 134 млрд тенге. Родители должны знать о конкретной помощи государства частным школам. С этой целью следует показывать выделенные по нормативу суммы на каждого ребенка. Это даст обществу правдивую картину средств, выделяемых на социальные программы, — считает Глава государства.

Отметим, 1 сентября в Казахстане открыли 16 комфортных школ, половина из которых находится в Астане.