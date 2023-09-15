РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:47, 15 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Учителя для заполнения Кунделика бродят по полю в поисках интернета в Туркестанской области

    None
    В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана прокомментировали фотографию, на которой учителя бродят по полю, чтобы заполнить электронный дневник, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Выяснилось, что снимок сделан в селе Аккум Казыгуртского района Туркестанской области.

    По информации акимата Туркестанской области, население села Аккум составляет 432 человека.

    Согласно данным операторов связи здесь доступны следующие технологии связи:

    - Сотовая связь 2G - АО «Кселл»;

    - Мобильный Интернет 3G – АО «Кселл».

    Вместе с тем, акиматом Туркестанской области совместно с операторами связи разрабатывается Дорожная карта по улучшению и обеспечению сел услугами Интернет, село Аккум вошло в данную Дорожную карту.

    «Для улучшения качества связи в рамках данной дорожной карты планируется установка антенно-мачтового сооружения, после чего оператор связи АО «Кселл» установит базовую станцию. От оператора связи АО «Кселл» ожидается информация по конкретной дате установки базовой станций. Наряду с этим, Министерством разработан национальный проект в области связи «Доступный Интернет». В рамках данного проекта предусмотрено мероприятие по обеспечению более 3 тысяч населенных пунктов услугами ВОЛС, в том числе село Аккум», - отметили в ведомстве.

    Теги:
    Образование Связь, ТВ, IT Туркестанская область Интернет для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:50
    Делегация Всекитайского собрания народных представителей КНР посетит Казахстан
    Сегодня, 19:37
    19-летний отчим до смерти избил ребенка в Алматы
    Сегодня, 19:15
    Тело мужчины мумифицировалось естественным образом всего за 16 дней
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!