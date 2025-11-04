Учительницу уволили за шутку в аэропорту: дело дошло до суда в Туркестане

Инцидент произошел в международном аэропорту Алматы. Во время досмотра сотрудниками службы безопасности учительница допустила неудачное высказывание, которое службы восприняли как потенциально опасное.

— В связи с этим в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье 273 УК РК — «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Однако позже линейный отдел полиции прекратил производство за отсутствием состава преступления, — сообщили в суде.

После инцидента педагог была уволена из школы, а в ее трудовой книжке появилась запись — «за совершение аморального поступка».

Считая увольнение незаконным, женщина подала иск к администрации школы. В заявлении она указала, что дисциплинарная комиссия проявила предвзятость, ее объяснения не были учтены, а решение о расторжении трудового договора приняли до официального прекращения уголовного дела, что, по ее мнению, нарушает нормы Трудового кодекса.

Истец просила признать приказ об увольнении незаконным, изменить формулировку основания увольнения на «по соглашению сторон», внести соответствующие изменения в трудовую книжку и взыскать компенсацию морального вреда.

В ходе судебного разбирательства суду удалось примирить стороны. После разъяснительных бесед педагог и представители учебного заведения заключили мировое соглашение, которое суд утвердил.

По условиям соглашения школа обязалась внести изменения в приказ об увольнении и в трудовую книжку педагога, а также обновить данные на онлайн-платформе enbek.kz.

Стороны договорились, что после выполнения обязательств не будут иметь взаимных претензий. Определение суда вступило в законную силу.

Напомним, что даже произнесенные «просто словами» фразы о бомбе или угрозе безопасности в аэропорту могут повлечь серьезные правовые последствия.

Подобные высказывания квалифицируются как заведомо ложное сообщение об акте терроризма. За это предусмотрено наказание в виде штрафа до 5000 МРП либо ограничения свободы сроком до двух лет.

Сотрудники служб безопасности обязаны реагировать на такие заявления максимально серьезно, а попытки снять «шутливые» или провокационные видео для социальных сетей могут закончиться уголовным делом.