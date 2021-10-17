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    16:45, 17 Октябрь 2021 | GMT +6

    Учителей в Семее отправили подметать улицы: проводится проверка

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Учителей в городе Семее отвлекли от учебного процесса и отправили подметать улицы. Судя по всему, такое поручение было дано заместителем акима города. По крайней мере, письмо с таким содержанием было направлено в школы. Об этом написал министр образования и науки РК Асхат Аймгамбетов, передает МИА «Казинформ»

    «Привлечение к несвойственным функциям запрещено законом, который был принят в декабре 2019-го года. С тех пор прошло достаточно времени, чтобы понять – учителя должны заниматься только прямыми функциональными обязанностями.

    За подобные нарушения уже наказано порядка двух сотен руководителей, начиная от привлечения к дисциплинарной и административной ответственности и заканчивая увольнением.

    В связи с инцидентом в городе Семее департаментом по обеспечению качества в сфере образования начато административное дело, проводится проверка. В случае подтверждения причастности заместителя акима города данное должностное лицо и иные лица будут привлечены к административной ответственности. Мы также обратимся в Агентство по делам государственной службы для принятия необходимых мер.

    Также к ответственности должна быть привлечена и руководитель отдела образования города», - написал Асхат Аймагамбетов в Facebook.


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