Учителей математики и химии не хватает в ЗКО

Как сообщила заместитель руководителя управления образования ЗКО Акжаркын Темирханова на брифинге на площадке региональной службы коммуникаций, в школах с преподаванием на казахском языке эту проблему можно считать решенной.

По ее словам, нехватка кадров в школах, где обучение ведется на русском языке, решается за счет увеличения учебной нагрузки.

По данным управления образования, на подготовку специалистов по математике и химии ежегодно за счет средств областного бюджета выделяются образовательные гранты. Кроме того, с выпускниками местных высших учебных заведений ежеквартально проводятся ярмарки вакансий.

— В области в 382 школах будут обучаться более 128 тысяч учащихся. В этом году в первый класс приняты 11 190 детей, из них 77 процентов будут обучаться на казахском языке. Прием продолжается до 31 августа. В преддверии нового учебного года за счет средств местного бюджета из фонда всеобщего обучения было предусмотрено 416 млн теңге. На счета родителей перечислено по 50 581 теңге на каждого ребенка, — сказала А. Темирханова.

Кроме того, в рамках традиционной акции «Дорога в школу» детям из малообеспеченных и многодетных семей, сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, оказывается помощь в приобретении школьной формы, обуви и учебных принадлежностей. С 1 августа 978 детям оказана спонсорская помощь на сумму 11,2 млн теңге в виде канцелярских товаров, одежды и денежных средств.

Строительство восьми малокомплектных школ, возводимых в рамках социальных проектов компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг б. в.», завершится к новому учебному году. Общая вместимость этих образовательных объектов составляет 624 ученических места. На строительство восьми объектов предусмотрено 11,75 млрд теңге.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области закрыли работавшие без разрешения школьные пищеблоки.