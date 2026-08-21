Работавшие без разрешения школьные пищеблоки закрыли в Акмолинской области

По результатам мониторинга санврачами Акмолинской области вынесено пять мер оперативного реагирования о приостановлении пищеблоков, функционировавших без разрешительных документов в Целиноградском районе, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Сауле Садвакасовой, ведомство контролирует 519 общеобразовательных школ, в том числе семь частных, и 475 пищеблоков.

— Согласно приказу Минздрава Казахстана, объекты образования, в том числе школы и их пищеблоки, относятся к объектам высокой эпидемической значимости, в отношении которых проводятся проверки на соответствие квалификационным требованиям, внеплановые проверки, профилактический контроль с посещением и без посещения, расследования, — подчеркнула спикер.

Фото: Региональная служба коммуникаций Акмолинской области

В прошлом учебном году были проверены 29 школ, по результатам проверок составлено 22 административных штрафа по ч. 1 ст. 425 КоАП РК (Нарушение требований законодательства Республики Казахстан в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов, технических регламентов, не повлекшее причинение вреда здоровью человека).

— Отдельно хочу отметить, что с 4 декабря 2025 года принят Закон и введены новые формы контроля — проверки по особому порядку и мониторинг с посещением объектов, позволяющий проактивно проводить оценку готовности школ к учебному году, пищеблоков к организации питания, а также оздоровительных объектов, лагерей к приему детей в летний период, а также внедряется принцип «внезапности» государственного контроля и надзора с исключением предварительного уведомления субъекта о начале проверки, — поделилась спикер.

Проведение проверок по особому порядку в отношении 988 объектов образования и воспитания области запланировано на второе полугодие 2026 года. Однако в рамках контроля готовности школ к новому учебному году санврачами области уже был проведен мониторинг 503 школ и 462 пищеблоков. Исключением стали 16 школ, введенных в 2025–2026 годах.

По словам Сауле Садвакасовой, по результатам мониторинга выдано 300 предписаний по устранению нарушений в части своевременного завершения ремонта, замены осветительных приборов, контейнеров для сбора мусора, установки вытяжных зонтов и др.

— На сегодняшний день проводится проверка всех выданных предписаний и проводится анализ предоставленной информации по устранению выявленных нарушений. Также по результатам мониторинга вынесено пять мер оперативного реагирования о приостановлении пищеблоков, функционировавших без разрешительных документов в Целиноградском районе, — поделилась заместитель главного госсанврача региона.

Предписания получили также объекты в городах Степногорске и Косшы.

Между тем спикер отметила и проблемные вопросы по Стандарту питания, принятому 1 сентября 2025 года. Анализ проведенного мониторинга показал высокий индекс несъедаемости ряда продуктов (палочки из капусты и моркови, перловка, зеленый горох и другое) — до 50–70%. Было рекомендовано внести изменения в меню с учетом кратности включения мясных и белковых продуктов, после чего при еженедельном мониторинге модельных школ было выявлено, что индекс несъедаемости снизился до 5–10%.

Ранее сообщалось, что 8,4 тыс. предписаний выдали школам Казахстана после проверок Минздрава.