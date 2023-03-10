Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Учитель погиб в Армении при падении школьного автобуса в овраг

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
10 Марта 2023, 20:22
Учитель погиб в Армении при падении школьного автобуса в овраг Фото: armenpress.am

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - В результате падения школьного автобуса в овраг в Сюникской области Армении погиб учитель, пострадали 15 учащихся и 9 сотрудников школы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Арменпресс.

10 марта в 14:20 в Сюникский региональный центр кризисного управления поступила информация о том, что на трассе Капан-Норашеник произошло ДТП, автобус упал в овраг.

На место происшествия выехали спасатели. Было установлено, что на 16-м км автодороги Капан-Норашеник автобус «ПАЗ», в котором находились учащиеся и сотрудники средней школы села Охтар, съехал с проезжей части и упал с моста (высотой около 5 м) в реку Ачанан.

По информации пресс-службы Спасательной службы МВД Армении, 24 пострадавших госпитализированы в медицинский центр Капана. В больнице была констатирована смерть учителя, 1970 года рождения.


ДТП   Происшествия   Армения   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане