Учительница обманула сельчанина с соцпособием в Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть Толебийского района с заявлением обратился местный житель о том, что знакомая обманным путем выманила у него деньги, под предлогом помощи с получением соцпособий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Туркестанской области.

Мужчина отдал аферистке 100 тысяч тенге, однако последняя не выполнила своих обещаний. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество» и начали досудебное расследование.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Толебийского РОП задержали подозреваемую в мошенничестве и доставили ее в отдел полиции. Ею оказалась жительница Толебийского района, работающая учителем в одной из школ. Как выяснилось, женщина обещала сельчанину помочь получить годовую сумму соцпособий. Затем присвоила деньги потерпевшего и потратила на свои нужды.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемая находится под подпиской о не выезде. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего и причастность задержанной к другим аналогичным преступлениям.



