Учитель из Петропавловска попал в Книгу рекордов Гиннесса

Таким образом он превзошёл результат итальянского спортсмена Марчелло Ферри. Если Ферри удерживался 2 минуты 1 секунду, то Висельский смог продержаться 2 минуты 7 секунд, превысив предыдущий рекорд.

Фото: из личного архива Анатолия Висельского

Анатолий Висельский родом из села Макашевка Тайыншинского района. После окончания 11-го класса он поступил на факультет физической культуры Северо-Казахстанского университета имени М. Козыбаева. Закончив высшее учебное заведение, он вернулся в родное село и 6 лет работал учителем физической культуры в школе. Позже он устроился учителем по своей специальности в среднюю школу № 5 в Петропавловске.

— Я случайно узнал, что в этом виде спорта ставят рекорды. С первой попытки я повторил результат мирового рекорда. А через две недели обновил рекорд Гиннесса. В сентябре я подал заявку, и через полгода получил сертификат. Официально я внесён в Книгу рекордов Гиннесса, — говорит учитель из Петропавловска.

Анатолий с детства был близок к спорту. Он рос, играя в волейбол, футбол, баскетбол и настольный теннис. Кроме того, он часто тренировался в небольшом тренажёрном зале при сельской школе, подтягивался на турнике, уделяя особое внимание различным упражнениям.

— Чтобы обновить рекорд, я тренировался без отдыха более двух недель. Удерживаться на турнике двумя пальцами нелегко: кожа натирается, болит. Не каждый сможет это сделать, нужна сила воли. Мои занятия спортом с детства дали результат. Мои ученики и коллеги поздравляют меня и всегда поддерживают. Я говорю детям, что для достижения успеха нельзя сдаваться перед трудностями. Это касается не только спорта. Нужно ставить цель и достигать её, — добавляет учитель.

