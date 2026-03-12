Учитель из Петропавловска попал в Книгу рекордов Гиннесса
В Петропавловске учитель физической культуры Анатолий Висельский обновил мировой рекорд по вису на перекладине, удерживаясь на ней только двумя пальцами, передает корреспондент агентства Kazinform.
Таким образом он превзошёл результат итальянского спортсмена Марчелло Ферри. Если Ферри удерживался 2 минуты 1 секунду, то Висельский смог продержаться 2 минуты 7 секунд, превысив предыдущий рекорд.
Анатолий Висельский родом из села Макашевка Тайыншинского района. После окончания 11-го класса он поступил на факультет физической культуры Северо-Казахстанского университета имени М. Козыбаева. Закончив высшее учебное заведение, он вернулся в родное село и 6 лет работал учителем физической культуры в школе. Позже он устроился учителем по своей специальности в среднюю школу № 5 в Петропавловске.
— Я случайно узнал, что в этом виде спорта ставят рекорды. С первой попытки я повторил результат мирового рекорда. А через две недели обновил рекорд Гиннесса. В сентябре я подал заявку, и через полгода получил сертификат. Официально я внесён в Книгу рекордов Гиннесса, — говорит учитель из Петропавловска.
Анатолий с детства был близок к спорту. Он рос, играя в волейбол, футбол, баскетбол и настольный теннис. Кроме того, он часто тренировался в небольшом тренажёрном зале при сельской школе, подтягивался на турнике, уделяя особое внимание различным упражнениям.
— Чтобы обновить рекорд, я тренировался без отдыха более двух недель. Удерживаться на турнике двумя пальцами нелегко: кожа натирается, болит. Не каждый сможет это сделать, нужна сила воли. Мои занятия спортом с детства дали результат. Мои ученики и коллеги поздравляют меня и всегда поддерживают. Я говорю детям, что для достижения успеха нельзя сдаваться перед трудностями. Это касается не только спорта. Нужно ставить цель и достигать её, — добавляет учитель.
