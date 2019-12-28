«Учитель года» Назым Абаганова спаслась в авиакатастрофе под Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Победитель конкурса «Учитель года» Назым Абаганова чудом выжила в авиакатастрофе под Алматы. О пережитом при крушении самолета она рассказала корреспонденту МИА «Казинформ».

Назым Абаганова - заместитель директора алматинской школы-гимназии №123, учитель русского языка и литературы.

«Я стала лауреатом конкурса «Учитель года», и меня пригласили из Министерства образования и науки на награждение в Нур-Султан. Где-то в 4 часа утра супруг проводил меня в аэропорт. Все было хорошо, ничто не предвещало беды. Я вздремнула, как только села в борт. Когда мы начали набирать скорость и взлетать, почувствовали, как самолет кривится вправо, его начало трясти. Затем не прошло и 5 минут, как послышался сильный грохот. Крылья с той стороны, где я сидела, ударялись об землю, и появилась искра. Затем еще раз услышала грохот. Я не сразу поняла, что произошло. И тут передо мной появилось какое-то ограждение: то ли бетон, то ли металл. Я сидела на 13-м месте», - рассказывает женщина.

«Расстояние между мной и этим бетоном составляло где-то 30 см. Не могу передать словами, как я испугалась в тот момент. Я вначале думала, что уже умерла. Как будто это фильм, страшный сон. Спустя время багаж сверху на нас начал падать. Люди кричали: «Быстрее выходите, сейчас взорвется». Кто-то кричал, другие умоляли о помощи. Услышав, что самолет может взорваться, я думала только о спасении. Но мои ноги почему-то не двигались. Я еле вышла из самолета. Вся дрожала от шока. Заложило уши. Все выбирались как могли и разбегались кто куда. Оказывается, мы все вышли на взлетно-посадочную полосу. Потом мы увидели, как спасатели в жилетах звали всех уйти, предупредив, что самолет может раздавить. Нас забрал автобус в аэропорт», - вспоминает учительница.

Назым Абагановой оказали медицинскую и психологическую помощь. К счастью, лечение в стационаре ей не потребовалось. Сейчас она дома.

Напомним, вчера борт авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.