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Учитель Димаша Кудайбергена сообщил о совместных творческих планах

Автор:  
Самал Ендибаева
5 Июня 2022, 14:05
Учитель Димаша Кудайбергена сообщил о совместных творческих планах

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе на избирательном участке № 68 проголосовал учитель Димаша Кудайбергена Марат Айтимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На данном избирательном участке зарегистрировано более 2 600 человек. Певец Марат Айтимов пришел с утра.

«Сегодня ответственный день, мы принимаем участие в референдуме по поправкам в Конституцию», - делится М. Айтимов.

Он также сообщил, что несколько дней назад разговаривал с Димашем, который сейчас находится с двумя бабушками в Мекке.

«Мы с Димашем всегда на связи. Я всех своих учеников люблю, горжусь, но среди них Димаш занимает особое место. Он тот человек, который прославил нашу страну на весь мир. В основном Димаш звонит по профессиональным вопросам, иногда по личным», - говорит М. Айтимов.

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Сообщил учитель певца также о совместных творческих планах.

«У нас с Димашем есть план совместно исполнить песню, но пока не получается. Это будет или народная песня или совершенно новая оригинальная песня», - добавил М. Айтимов.


Актюбинская область   Культура   Димаш Кудайберген   Конституция   Общество   Референдум   Актобе  
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