Учить школьников культуре приветствия предложил депутат Курултая

В своем депутатском запросе Саиров отметил, что культура приветствия — один из наиболее простых и одновременно заметных элементов национальной идентичности.

Фото: Kazinform

— Если обратиться к опыту разных народов мира, то традиции приветствия являются одним из показателей их национальной самобытности. В условиях глобализации сохранение особенностей национальной культуры приветствия является одним из механизмов сохранения культурной идентичности. В казахском обществе также исторически сложилась своя система приветствия. В основе этих традиций лежат такие ценности, как уважение к старшим, почитание младших и сохранение родственных и общественных связей, — отметил депутат.

По его словам, главной особенностью казахского приветствия является сдержанность.

— Приветствие — один из самых простых, но при этом глубоких элементов культурного кода. А культурный код начинается не с громких лозунгов, а с повседневных привычек, — сказал Саиров.

Депутат считает, что культуру приветствия необходимо рассматривать не как разовую акцию, а как одно из направлений долгосрочной государственной культурной политики, направленного на укрепление национальной идентичности.

В связи с этим Саиров предложил:

разработать конкретные методические рекомендации по формированию культуры приветствия как социальной нормы, основанной на национальных ценностях;

внедрить культуру приветствия в школах как постоянный элемент ежедневной воспитательной работы;

рассмотреть механизмы закрепления культуры приветствия посредством классных часов, школьных правил, наставничества, работы с родителями, личного примера педагогов и повседневной культурной среды школы;

совместно с системами дошкольного, среднего, технического и профессионального, а также высшего образования разработать конкретные предложения по включению национальных норм этикета в содержание современной воспитательной работы.

Ранее депутат Курултая Жанарбек Ашимжанов призвал Правительство Казахстана разработать конкретный механизм ограничения регистрации детей младше 16 лет в социальных сетях.