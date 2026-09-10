Ограничить регистрацию казахстанских детей до 16 лет в соцсетях призвал депутат

По словам депутата, сегодня социальные сети стали не просто средой, где ребенок проводит свободное время, но и фактором, влияющим на его психологическое состояние, здоровье, поведение и образование.

— Глава государства на Августовской конференции и открытии первой сессии Курултая особо отметил, что социальные сети и цифровые платформы оказывают на мировоззрение детей влияние не меньшее, чем семья и школа, и поддержал инициативу законодательно запретить регистрацию в социальных сетях детей, не достигших 16 лет. Этот вопрос также часто поднимался во время встреч с избирателями, — отметил Жанарбек Ашимжанов.

Депутат привел данные исследования Всемирной организации здравоохранения, которое охватило около 280 тысяч подростков из 44 стран. В результате было установлено, что доля подростков, использующих социальные сети на проблемном уровне, выросла с 7 процентов в 2018 году до 11 процентов в 2022 году.

Кроме того, по результатам исследования, проведенного в 2023 году совместно с Детским фондом ЮНИСЕФ, 60 процентов детей в Казахстане в возрасте 9–10 лет и 66 процентов детей в возрасте 11–12 лет имеют аккаунты в социальных сетях.

При этом 88 процентов детей имеют личный смартфон и свободно пользуются наиболее популярными платформами TikTok, YouTube и Instagram.

По словам Ашимжанова, это свидетельствует о высокой вовлеченности детей в цифровую среду, при этом родительский контроль остается недостаточным.

Кроме того, согласно индексу благополучия детей, доля детей в возрасте от 10 до 18 лет, подвергавшихся буллингу через социальные сети, более чем удвоилась — с 15 процентов в 2024 году до 33,5 процента в 2025 году.

— Проблема заключается не только в том, что ребенок проводит время в социальных сетях, но и в потере времени и внимания. Чрезмерное увлечение социальными сетями сокращает время, которое ребенок мог бы уделять чтению, занятиям спортом, общению с семьей и подготовке к урокам. В результате существенно ослабевают навыки концентрации, глубокого восприятия информации и самостоятельного мышления, — заявил депутат.

По его словам, актуальность этой проблемы подтверждает и опыт других стран.

— Согласно открытым данным, в 2026 году в 25 странах рассматривались законодательные меры, касающиеся возраста детей при использовании социальных сетей. Например, Австралия стала одной из первых стран, установивших возрастной порог в 16 лет. Подобные ограничения вступили в силу также в Бразилии, Индонезии и других странах. Многие государства рассматривают возраст 15–16 лет в качестве основного порога, — отметил Ашимжанов.

В связи с этим депутат призвал Правительство:

конкретизировать механизм введения ограничения на регистрацию в социальных сетях детей в возрасте до 16 лет;

обеспечить безопасность персональных и цифровых данных детей;

системно обучать школьников цифровой гигиене, медиаграмотности и навыкам безопасного использования социальных сетей;

внедрить национальную систему мониторинга, которая будет регулярно изучать влияние социальных сетей на психологическое здоровье, сон и успеваемость детей.

Напомним, в Казахстане уже давно обсуждается введение законодательного запрета на регистрацию в социальных сетях для детей младше 16 лет. Какие меры уже предусмотрены в Казахстане, как возрастные ограничения работают в других странах и почему одного запрета регистрации недостаточно, читайте здесь.