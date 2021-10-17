Учить ходить акмолинцев после инсульта будут роботы в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев ознакомился с ходом строительства клинико-реабилитационного центра с поликлиникой в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау. Открытие центра ожидается к концу января 2022 года, а первых пациентов больница примет уже в начале февраля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам председателя правления ТОО «Управляющая компания ABM Investment Group» Асета Ахметова, центр имеет четыре уровня, а его общая площадь - 8 тысяч кв. м.

«Фишка в том, что впереди будет три уровня, а сзади четыре – для скорой помощи. Также будет два входа: один для поликлиники, другой – для стационара. Общая сумма строительства 1,1 млрд тенге, оборудование тоже стоит более одного млрд тенге, но мы будем загружать больницу в течение двух лет. В этом году мы освоим оборудование на сумму около 400 млн тенге», - поделился А. Ахметов.

К новой поликлинике прикреплено порядка 30-35 тысяч взрослого населения микрорайона Сарыарка, и она рассчитана на 250 посещений.

Поликлиника, зона водолечения, кабинеты индивидуальных процедур, отделение реабилитации, стационарное отделение - хирургия и терапия, дневной стационар, реанимация и интенсивная терапия, операционный блок, зона лучевой диагностики (МРТ, КТ), центр эндоскопии – вот далеко не полный перечень всего, что вместит новый центр.

«Мы планируем забирать инсультных пациентов из районов сюда. Причем не только из районов Акмолинской области, но и со всей территории бывшей Кокчетавской области. Пациентов после инсульта, которые не могут элементарно нарезать хлеб, взять ложку, мы будем учить всему заново. Будем проводить социальную адаптацию», - добавил А. Ахметов.

Кроме того, по словам собеседника, центр планирует закупить локоматы. Эти дорогостоящие роботизированные ортопедические тренажеры для восстановления навыков ходьбы в Казахстане можно пересчитать по пальцам. Теперь они станут доступны и акмолинским пациентам.

Новый объект создаст порядка 150 рабочих мест, из них около 60 - врачи. Основная команда врачей уже сформирована. В нее вошли медики из городов Нур-Султана, Петропавловска, а также местные доктора.

Центр охватит все этапы реабилитации. Будет в нем и небольшая детская зона на 12 коек.

«Мы понимаем, что есть «Болашак», и не собираемся конкурировать, но делаем все, чтобы в центре была возможность и детской реабилитации. Наверное, будем развивать направление ДЦП. 12 коек для детей с мамочками - очень удобные комфортабельные палаты. К сожалению, существует сейчас проблема по ОСМС - после инсульта после первого этапа реабилитации, мы можем взять на второй этап реабилитации на 14 дней, дальше в течение месяца после выписки мы не можем пациенту бесплатно оказывать услуги, но у нас предусмотрены двухмесячные курсы. Мы можем предлагать родственникам такую схему: 14 дней бесплатно, потом месяц платно и еще 14 дней бесплатно, чтобы цикл был непрерывный. Тогда у нас будут хорошие результаты», - пояснил А. Ахметов.

В среднем курс реабилитации послеинсультных пациентов занимает, по словам присутствующих, от полутора до двух лет. Эта проблема достаточно остро стоит на сегодня в Акмолинской области, ведь ежегодно в регионе насчитывается более двух тысяч таких пациентов.

Аким региона подчеркнул важность строящегося объекта и поблагодарил за поддержку со стороны предпринимателя.

«Я посмотрел ваш уровень. Этот объект – хороший пример для подражания. И с точки зрения самой экономики, это очень удобно для нас. Здесь, кроме предоставления земельного участка, мы не принимали участия. Бизнес сам пришел и сам все делает, и завтра будет оказывать услуги», - добавил напоследок Е. Маржикпаев.



