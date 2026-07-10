Учились в Турции и знают четыре языка: кто сегодня служит в Нацгвардии РК

В воинской части 5517 Национальной гвардии МВД РК проходят срочную службу трое военнослужащих, которые владеют казахским, русским, английским и турецким языками, передает корреспондент агентства Kazinform.

До призыва в армию молодые люди получили образование в разных сферах. Так, рядовой Ербол Гайнибекулы из Алматы обучался в турецком городе Сакарья, где освоил специальности физиотерапевта и зубного техника. Рядовой Ильяс Зинур из Актобе окончил университет в Сивасе по направлению «Гостиничное и ресторанное дело». Уроженец Шымкента рядовой Мирас Тулеген получил образование в Astana IT University по специальности «Кибербезопасность».

Сейчас военнослужащие выполняют задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности, а также проходят военную подготовку.

По словам солдат, знание иностранных языков помогает им быстрее адаптироваться к новым условиям, расширять кругозор и развиваться.

— Изучение иностранных языков открывает новые возможности и помогает лучше понимать людей разных культур. Но сегодня наша главная задача — достойно пройти срочную службу и оправдать доверие Родины, — отметил рядовой Ербол Гайнибекулы.

В Нацгвардии Казахстана отмечают, что среди призывников становится больше молодых людей с высшим образованием, опытом обучения за рубежом и хорошей языковой подготовкой. По мнению ведомства, это показывает высокий образовательный и интеллектуальный потенциал нового поколения военнослужащих.

Напомним, в начале июля 750 новобранцев пополнили ряды Национальной гвардии в Астане. Среди прибывших на службу были и четыре девушки, которые вместе с другими военнослужащими приступили к выполнению воинского долга.