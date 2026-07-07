750 новобранцев вступили в ряды Нацгвардии в Астане, в том числе четыре девушки

Молодые гвардейцы прибыли на службу из всех регионов Казахстана. За время первоначальной подготовки они освоили основы военного дела, изучили уставы и приобрели необходимые навыки, которые станут основой их дальнейшей службы по обеспечению общественной безопасности.

— Отличительной особенностью нынешней церемонии стало то, что наряду с солдатами срочной службы Военную присягу приняли четыре военнослужащие по контракту — специалист санитарно-эпидемиологической службы Дилдора Салметова, старший музыкант Ансамбля песни и танца Айгерим Жанатлекова, психолог Сания Карабиден и музыкант Образцово-показательного оркестра Национальной гвардии Марал Смахамбетова. Их участие придало мероприятию особую символичность, подчеркнув, что сегодня девушки наравне с мужчинами достойно несут службу в рядах войск правопорядка, — сообщили в Нацгвардии РК.

Разделить радость этого важного события с молодыми военнослужащими пришли более двух тысяч человек — родители, родственники, друзья, ветераны и почетные гости. Для многих новобранцев этот день стал первым по-настоящему ответственным жизненным этапом, который они прошли в торжественной обстановке в присутствии своих близких.

Фото: Национальная гвардия МВД РК

С напутственным словом к личному составу обратился заместитель Министра внутренних дел Республики Казахстан — Главнокомандующий Национальной гвардией Ансаган Балтабеков.

— Принятие Военной присяги — один из самых ответственных и памятных моментов в жизни каждого военнослужащего. С этого дня вы становитесь частью Национальной гвардии и принимаете на себя высокую ответственность за безопасность граждан и общественный порядок. Уверен, что во время службы вы проявите дисциплину, стойкость и верность воинскому долгу, приобретете бесценный опыт, закалите характер и обретете настоящих боевых товарищей. Желаю каждому из вас достойно пройти этот путь, оправдать доверие своих родителей, командиров и народа Казахстана. Служите честно, добросовестно и с гордостью носите военную форму, — подчеркнул Главнокомандующий.

От имени родителей к молодым военнослужащим обратилась мать рядового Жамбыла Жазыкбаева — Маншук Толеуханова. Она пожелала новобранцам стойкости, терпения и успехов в службе, призвав их беречь себя, уважать своих командиров и всегда помнить, что дома их любят и ждут.

— Для каждой матери сегодняшний день наполнен одновременно гордостью и волнением. Мы верим в вас, гордимся вашим выбором и уверены, что вы достойно выполните свой долг перед Родиной. Берегите друг друга, поддерживайте своих товарищей и никогда не забывайте, что дома вас с огромным нетерпением ждут родители, родные и близкие. Возвращайтесь здоровыми, сильными и возмужавшими, — сказала она.

Как отметили в Нацгвардии, церемония военной присяги стала важным этапом для молодых солдат, которые совместно с сотрудниками правоохранительных органов будут нести службу по охране общественного порядка, обеспечивать спокойствие жителей и гостей столицы.

Также они будут участвовать в обеспечении безопасности на всех значимых общественно-политических, культурных и спортивных мероприятиях, проходящих в Астане.

Напомним, хор Национальной гвардии выступил с концертом на теплоходе в Астане.