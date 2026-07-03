Хор Национальной гвардии выступил с концертом на теплоходе в Астане

В преддверии Дня столицы в Астане прошла необычная музыкальная акция с участием военнослужащих Национальной гвардии МВД Республики Казахстан, передает корреспондент агентства Kazinform.

Мужской хор Национальной гвардии дал концерт прямо на борту речного теплохода, который проследовал по реке Ишим, превратив прогулку по воде в праздничное музыкальное представление.

В ходе выступления со сцены на воде прозвучали патриотические марши, современные музыкальные композиции, а также казахские народные произведения. Такой формат концерта стал ярким элементом праздничной программы и привлек внимание жителей и гостей столицы, отдыхающих на набережной.

Фото: Национальной гвардии МВД Республики Казахстан

Особым моментом программы стало выступление кавалера ордена «Құрмет», майора Бауыржана Макаева. Он исполнил сольные произведения на домбре, придав мероприятию национальный колорит. Его игра была встречена продолжительными аплодисментами зрителей.

Во время движения теплохода вдоль набережной многие горожане останавливались, чтобы послушать концерт. Зрители снимали выступление на телефоны, подпевали знакомым мелодиям и благодарили артистов аплодисментами. Необычная концертная площадка вызвала живой отклик у публики и создала праздничную атмосферу в городе.

Фото: Национальной гвардии МВД Республики Казахстан

Подобные творческие акции, как отмечают организаторы, уже становятся традицией Национальной гвардии. Они позволяют военнослужащим демонстрировать не только профессиональные и служебные качества, но и творческий потенциал, а также быть ближе к гражданам через культурные инициативы.

Фото: Национальной гвардии МВД Республики Казахстан

Ранее казахстанский боксер Геннадий Головкин передал свои боксерские перчатки музею Нацгвардии. Передача памятного спортивного артефакта стала знаковым событием не только для музея, но и для военнослужащих.