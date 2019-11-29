Ученый-тюрколог: Пусть теперь кто-нибудь попробует нас упрекнуть, что мы младописьменный народ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Как казахстанское Правительство проспонсировало реставрацию рукописи Codex Cumanicus и, как нынешняя министр культуры воспроизвела средневековую запись мелодии кыпчакского перевода латинского гимна современной нотописью. Об этом в интервью МИА «Казинформ» рассказал выдающийся ученый-тюрколог, автор многих книг, публикаций исторических текстов, главный научный сотрудник Института языкознания Комитета науки МОН РК Александр Николаевич Гаркавец.

Потрепанная тетрадь, среди прочего в ней на двух страницах самого затертого листа, вшитого в рукопись, записано 47 загадок. Это самая первая фиксация тюркских загадок в мире.

Автор этой рукописи занимался миссионерством среди кыпчаков, переводил проповеди, части Святого Письма, гимны на кыпчакский язык. И с этой рукописью ее автор вернулся из Крыма в Италию. На генуэзском корабле «Святой Георгий» он оказался в устье реки Дунай, в городе Килия, где по поручению капитана судна внес запись в журнал местного генуэзского консула. Звали его Антонио, был он из города Финале. Имя Антонио де Финале мы находим и в рукописи Codex Cumanicus – письменном памятнике кыпчакского языка. Впоследствии эта рукопись оказалась в Венеции у знаменитого поэта итальянского возрождения Франческо Петрарки. Сегодня она хранится в Национальной библиотеке Маркиана. С этой небольшой истории начал интервью Александр Гаркавец:





- Франческо Петрарка, обладатель крупнейшей коллекции пергаментных книг Италии, очень дорожил этой невзрачной бумажной тетрадью. На ее страницах кто-то вписал мелким почерком подстрочник к кыпчакским записям в виде отдельных глосc, причем с сокращениями, типичными для канцелярских нотаций. Эти латинские глосcы вставлены человеком, который не знал кыпчакского языка, но его изучал. Конечно, это, наверное, не Антонио де Финале, потому что он, по всей видимости, знал язык. Может быть, это сделал Петрарка, ведь он, как мы знаем, живо интересовался кыпчаками, которых в то время в Европе называли куманами или татарами. Одно время говорили, что имеющиеся в тетради стихи на латинском языке тоже написаны Петраркой. Но это не подтвердилось. Написаны они в тот момент, когда у того, кто писал, не было чернил, и он их записал в технике граффити – попросту нацарапал. А еще дважды набросал силуэт попугая, а потом, когда у него появились чернила и перо, поверху нарисовал попугая и записал эти же стихи уже чернилами. Несколько столетий наша тетрадь хранилась среди пергаментных книг в кладовке над входом в собор Святого Марка. От сырости многие обветшали и слиплись в кирпичи, но эта чудом уцелела. Через века ее обнаружили европейские востоковеды. И публиковали ее фрагменты на латыни, по-немецки и на других языках. У нас были изданы основные тексты и словарная выборка.





- Александр Николаевич, как вам удалось поработать с этой рукописью?

- Я изучал много тюркских памятников, публиковал, знал диалекты, знал те средневековые языки, которыми пользовался автор рукописи. Мне удалось полностью прочесть эту рукопись от первой до последней страницы, в том числе небрежные заметки, примечания пользователей и пробы пера. Прочесть полностью мне удалось благодаря тому, что Правительство Казахстана оплатило венецианской библиотеке реставрацию рукописи. Я ездил в эту библиотеку, но рукопись раскрыть как следует не мог, потому что местами она была небрежно склеена и сшита, расшить ее было нельзя по условиям хранения. Сшил ее и оправил в стандартный кожаный переплет человек, которому было все равно, что в ней содержится. Мне в библиотеке сказали, что если вы сами оплатите реставрацию, мы разошьем и отреставрируем. Я стал искать спонсоров среди наших бизнесменов. В этот момент мне позвонила замминистра Актоты Рахметоллаевна Раимкулова: «Вас приглашает министр, хочет с вами побеседовать по поводу кыпчакских письменных памятников, которые вы издаете». Я говорю: «Я с министрами сколько встречался, пользы от них никакой, не поеду». Очень нагло себя повел, даже неудобно потом было за свои слова, но она сказала, что, быть может, решим как-то по-другому. Проходит буквально 2-3 недели – и министр культуры Арыстанбек Мухамедиулы вместе с ней и помощником пришли ко мне домой».

- Как получилось, что Вы расшифровали древнекыпчакский гимн и его мелодию, а нынешний министр культуры и спорта Актоты Рахметоллаевна Раимкулова смогла сделать его современную запись? Что Вы можете рассказать об этом?





– Когда они сидели у меня в кабинете, я показал те ноты, которые были написаны 700 лет назад, с подтекстовкой. Честно скажу, сколько музыкантов ни брались, обещали посмотреть, но все разговоры заканчивались ничем, а Актоты Раимкулова сходу стала читать с листа эти средневековые ноты. Буквально за день-два до планируемого завершения печати книги она прислала мне свою запись, и на следующий день книгу напечатали. Выполнила она этот набор современными нотами в компьютерной программе Sibelius. Потом, когда книга уже вышла, эту мелодию стали исполнять на концертах, затем уже и с текстом в фильме о Codex Cumanicus. Самое грандиозное исполнение этой мелодии и текста – в оратории Карла Дженкинсона – 2 июля 2018 года на сцене «Астана опера» коллективом в тысячу музыкантов плюс дирижер.





- Получается, у кыпчаков издавна была письменность и даже ноты?

– Нас всегда немного унижали и говорили, что мы народ младописьменный, что у нас письмо появилось только во времена царской России, хотя было и руническое и другое, но это не в счет. Считалось, что вот вам дали письмо на основе сначала латиницы, потом кириллицы, а на самом деле у наших предков-кыпчаков были даже ноты, записывали их по-европейски. В принципе, тюркская культура, как и любая другая, активнее всего развивается в контакте с другими культурами. Кыпчаки, предки казахов и других тюркских народов кыпчакской группы попадали в контакт с арабами, персами, европейцами, китайцами, и везде есть следы от этих контактов. Везде есть письменные памятники, их очень много. Благодаря судьбе мне удалось опубликовать свыше 130 письменных памятников, составленных греческим, армянским, латинским, еврейским, арабским письмом, кириллицей и древнетюркской руникой.

- Много еще есть неизученных материалов?

– Много. Есть даже крупные, которые буквально недавно обнаружены. Есть кыпчакский перевод «Шахнаме» из Египта, который Роллан Сейсенбаев опубликовал в виде факсимиле, но над текстом еще надо работать. Это крупный письменный памятник, очень большой пласт лексики, очень хорошие стихи, перевод великолепный. «Шахнаме» – новый, несколько лет назад открытый памятник. Впереди много работы. Больше всего письменных памятников я издал на армянском письме, греческом, латинском, кое-что на руническом письме. Я надеюсь, что польза от этого есть нашему народу, и теперь пусть кто-нибудь попробует нас упрекнуть, что мы младописьменные.





- Я посмотрел Ваши работы, и к уже выпущенным материалам у вас выходят дополнения. Как вы понимаете, что нужно дополнить опубликованный материал?

– Сидишь, работаешь, мысли не покидают, и исправляешь ошибки. В Codex Cumanicus 47 загадок. Я думал, что все перевел правильно, что все разгадал правильно. С одной загадкой я, как теперь понимаю, наполовину ошибся. Эта загадка выглядит так: Butu-butu uzun, butumdan arïq ol, uzun. Я думал, что это означает, что его ноги еще худее, чем мои ноги, и более длинные. Но это было неправильно. Ошибка получилась из-за того, что автор написал чернилами arïq одним словом подряд, а ol уже заново обмакнув перо в чернила. Думали, что словораздел именно здесь. Ведь между словами пробелов не было. Мы были убеждены, что раз макает перо в чернила после этих букв, значит словораздел здесь. И не обращали внимание на то, что следом идет загадка про журавля.

Журавель по-украински, по-гречески, по-латински – это не только птица, это еще и подъемник над колодцем, а также строительный кран. Высокий подъемник – столб и поперек длинная жердь. Рычаг на стойке. Называется журавлем. У него только одна очень высокая «нога» и очень длинная «рука». Потом я уже понял, что я не правильно разделил слово, а отгадка не пропущена, отгадка есть в следующей загадке про журавля. И в новом издании, это большое счастье, мне удалось опубликовать исправленное чтение этой загадки: «Butu – butu uzun, butundan arï – qol uzun - «Его нога – нога у него длинная, от ноги идет рука, длинная».





- У Вас третьим изданием вышла книга «Великая степь в античных и византийских источниках». Как создавался этот труд?

– Мне поручили подготовить сборник материалов из древнегреческих, латинских и византийских авторов о Великой Степи. В наших исторических трудах из этого комплекса используются три-четыре автора, пять-шесть цитат, и все. Я перебрал около 500 авторов, около 2,5 тысяч произведений на этих языках и в переводах на европейские языки. Сделал выборку из 500 произведений более 150 авторов. После этого труд выпустили двумя небольшими томами за государственный счет, а за счет спонсоров опубликовали полностью, дважды. Теперь – в третий раз, но за государственный счет. Codex Cumanicus и «Великая Степь» попали в список социально значимой литературы. Причем «Великая Степь» значительно переработана и дополнена.

- Над чем Вы работаете, какими исследованиями занимаетесь сейчас?

– К каждому письменному памятнику я делаю словарь. Не просто слова с переводом, а словарь со словосочетаниями, образными выражениями. Показываю не только лексический состав, но и лексическое богатство языка. А еще пишу «Кыпчакскую грамматику в идеале», то есть в соответствии с исконными грамматическими нормами. Чтобы предохранить современные кыпчакские языки от пагубного воздействия могущественных языков окружения. Такой подход.

Позавчера приезжал ко мне президент Турецкого лингвистического общества профессор Гюрер Гюльсевин и сообщил, что они публикуют пару моих книг по урумам – тюркоязычным грекам Приазовья: словарь и тексты на 12 диалектах. Словарь вышел месяц назад. Сегодня Турецкое лингвистическое общество замыслило издать турецкие версии других моих книг – Codex Cumanicus, 1800-страничного Кыпчакского словаря, только что изданного «Тарджумана – арабского учебника чисто тюркского, то есть «кыпчакского языка» 1343 года и еще некоторых. Буду участвовать в их переводе и редактировании. Вот такая перспектива.

- Спасибо за интервью!















































