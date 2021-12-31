Ученый призвал алматинцев обновить защиту и ревакцинироваться

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент Академии профилактической медицины Казахстана Алмаз Шарман в ходе пресс-конференции в РСК сообщил, что основная угроза возникновения новых вариантов коронавируса исходит из стран с низким уровнем вакцинации, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению профессора А. Шарман, одной из причин возникновения варианта омикрон, скорее всего, была длительная репликация вируса в организме невакцинированных людей.

«Вариант омикрон способен преодолевать иммунную защиту. Для того чтобы усилить иммунный ответ, настала пора максимально подключить очень важный рычаг- ревакцинацию бустерной дозой», - сообщил А. Шарман.

Профессор медицины рекомендует ревакцинацию, так как именно третья прививка стимулирует уровень так называемых нейтрализующих антител, она реально защищает от коронавируса. Более того третья прививка защищает от тяжелых форм заболевания. Она восстанавливает утерянную иммунную защиту.

Очень важно ревакцинироваться лицам старше 60 лет, а также страдающим диабетом, ожирением, гипертонией, сердечно-сосудистыми, аутоиммунными и другими заболеваниями. Эти категории лиц нуждаются в первоочередной вакцинации и ревакцинации на пороге появления омикрона.

«Нельзя высокомерно относиться к этому варианту вируса. Нам всем нужно принять меры, в том числе и детям, чтобы предупредить эти заражения», - отметил профессор.

В завершение ученый сообщил, что ранее высказывал точку зрения о том, что омикрон - один из последних мутировавших вирусов - вызовет очередную волну. При этом коронавирус исчерпывает лимиты для мутации, и это закономерный исход многих эпидемий, вирус становится заразным, но теряет свои болезнетворные свойства.

«Я надеюсь, что это будет последняя фаза пандемии, хотя коронавирус никуда не исчезнет, это будет эндемичная инфекция, которая будет периодически напоминать о себе. Надеюсь, что 2022 год будет ознаменован завершением пандемии в том виде, который мы знаем», - подытожил А. Шарман.