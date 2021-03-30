Ученый опроверг информацию о появлении «алматинского» штамма коронавируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель международного центра вакцинологии при Казахском национальном аграрном университете Кайсар Табынов опроверг информацию о появлении «алматинского» штамма коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эта информация была неправильно воспринята журналистом. Мы рассказывали про какую-то мутацию, отдельно замену аминокислот. А человек неправильно принял и назвал предположительно «алматинским штаммом». Мы полностью опровергаем это. Мы точно выявили две мутации «британский» и «южноафриканский», про другую мутацию мы ничего не говорили. Мы сейчас выделяем вирусы и дальше будем их использовать для исследования, для оценки эффективности вакцин, а также для оценки разрабатываемых лекарственных препаратов. Вот наша главная задача», - объяснил ученый.

Ранее в одном из СМИ, ссылаясь на специалистов международного центра вакцинологии при Казахстанском аграрном университете, сообщили, что в Казахстане, возможно появился собственный, мутировавший штамм коронавируса. Условно его пока назвали «алматинским».

Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин также высказался по поводу распространяемой информации о возможном появлении «алматинского» штамма коронавируса.