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    15:46, 30 Март 2021 | GMT +6

    Ученый опроверг информацию о появлении «алматинского» штамма коронавируса

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель международного центра вакцинологии при Казахском национальном аграрном университете Кайсар Табынов опроверг информацию о появлении «алматинского» штамма коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Эта информация была неправильно воспринята журналистом. Мы рассказывали про какую-то мутацию, отдельно замену аминокислот. А человек неправильно принял и назвал предположительно «алматинским штаммом». Мы полностью опровергаем это. Мы точно выявили две мутации «британский» и «южноафриканский», про другую мутацию мы ничего не говорили. Мы сейчас выделяем вирусы и дальше будем их использовать для исследования, для оценки эффективности вакцин, а также для оценки разрабатываемых лекарственных препаратов. Вот наша главная задача», - объяснил ученый.

    Ранее в одном из СМИ, ссылаясь на специалистов международного центра вакцинологии при Казахстанском аграрном университете, сообщили, что в Казахстане, возможно появился собственный, мутировавший штамм коронавируса. Условно его пока назвали «алматинским».

    Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин также высказался по поводу распространяемой информации о возможном появлении «алматинского» штамма коронавируса.


    Теги:
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