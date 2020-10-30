Ученый должен получать вознаграждение от использования его научной работы в АПК - Толеутай Рахимбеков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ученый должен получать вознаграждение от результатов использования его научной работы. Об этом заявил первый заместитель председателя народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Толеутай Рахимбеков в ходе онлайн-конференции по вопросам коммерциализации научных достижений в АПК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Коммерциализация - этот термин сегодня занял свое твердое место в нашей общественной жизни. Никто не спорит, что коммерциализация нужна, но от этих слов до дела пока еще очень и очень длинный путь. Один из самых главных инструментов внутри коммерциализации, это система «роялти», - сказал Толеутай Рахимбеков.

Спикер добавил, что сейчас активно используется такой инструмент как «авторское вознаграждение» для авторов песен, каких-то других творческих произведений.

«Примерно то же самое и в науке, как одно из направлений творческой деятельности, ученый должен получать вознаграждение от результатов использования его научной работы. В системе аграрного научно-образовательного центра в 2009 году появился первый положительный опыт, когда на базе научно-производственного центра им. Бараева были заключены первые 32 договора и сельхозтоваропроизводители заплатили 108 млн тенге. Это примерно 1-1,5% от стоимости семян, которые были куплены сельхозтоваропроизводителем», - добавил Толеутай Рахимбеков.

По его словам, по закону РК 30% от этой суммы должно направляться непосредственно ученым, авторам этих сортов, авторам пород, авторам технологий.

«В результате более 32 млн тенге получили ученые от этого научно-производственного центра», - сообщил спикер.