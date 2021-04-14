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Ученым-разработчикам казахстанской вакцины повысят зарплату и построят жилье

Автор:  
Акбота Кузекбай
14 Апреля 2021, 14:16
Ученым-разработчикам казахстанской вакцины повысят зарплату и построят жилье

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета науки Министерства образования и науки РК Жанна Курмангалиева рассказала об условиях работы ученых Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности (НИИПББ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель Комитета сообщила, что сотрудникам НИИПББ повысят зарплату.

«Выделены средства на повышение зарплаты ученых. Буквально РБК на днях состоялась и поддержала данную меру. Средняя зарплата научных сотрудников института стартует от 325 тысяч тенге и выше. Зарплата административного и обслуживающего персонала будет составлять до 250 тысяч тенге», - сказала Жанна Курмангалиева в ходе брифинга СЦК.

Она отметила, что на научные исследования вопросов обеспечения биологической безопасности в 2022-2024 годы выделены 2,8 миллиарда тенге (по миллиарду в год).

«Возле института строится сейчас три дома для сотрудников НИИ, 180 квартир общим объемом. Из республиканского бюджета буквально на днях выделены 293 миллиона тенге на приобретение бытовой техники, мебели и прочего оборудования в этих 180 квартирах. Когда наши ученые и сотрудники института заедут в эти квартиры, они будут обеспечены полностью всем необходимым для комфортной жизни», - подчеркнула Ж. Курмангалиева.

Как научный институт работает и разрабатывает казахстанскую вакцину от коронавируса, можно ознакомиться здесь.


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