Ученые обнаружили скрытый коридор в Великой пирамиде Гизы

АММАН.КАЗИНФОРМ – Министерство по делам туризма и древностей Египта сообщило об обнаружении скрытого коридора длиной девять метров вблизи главного входа в Великую пирамиду Гизы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой заявление на ведомства.

Открытие внутри Великой пирамиды Гизы, также известной как пирамида Хеопса, последнего из сохранившихся семи чудес древнего мира, было сделано в рамках проекта Scan Pyramids. Этот проект с 2015 года использует 3D-моделирование, эндоскопы, а также технологию неинвазивной инфракрасной термографии, которая позволяет «заглянуть» внутрь конструкции.

«При исследовании пирамиды был обнаружен коридор длиной 9 м и шириной 2,1 м, работа над проектом ведется с 2015 года», — сообщил министр туризма и по делам древностей Египта Ахмед Исса.

«Незавершенный коридор, вероятно, был создан для того, чтобы перераспределить вес пирамиды либо вокруг главного входа, расположенного почти в 7 метрах, либо на другую, еще не открытую камеру или пространство», - сказал Мостафа Вазири, глава Верховного совета Египта по древностям.

«Мы собираемся продолжить сканирование, чтобы посмотреть, что мы можем сделать… чтобы выяснить, что мы можем найти под ним или в конце этого коридора», — заявил он на организованной у пирамиды пресс-конференции.

Считается, что пять комнат над погребальной камерой царя в другой части пирамиды были построены для перераспределения веса массивной конструкции. Возможно, у фараона было более одной погребальной камеры. Ближайшие месяцы расскажут нам, что стоит за этим коридором, добавил Вазири.

Ученые подтвердили наличие коридора с помощью радара и ультразвука, а затем получили его изображения, введя эндоскоп толщиной 6 мм через крошечный сустав в камнях пирамиды.

Египетский историк и археолог Заки Хавас заявил, что это одно из самых важных открытий, связанных с пирамидой Хеопса в современную эпоху.

Еще в 2017 году исследователи Scan Pyramids объявили об обнаружении пустоты длиной не менее 30 метров внутри Великой пирамиды, первой крупной внутренней структуры, обнаруженной с 19 века.

Великая пирамида была построена как монументальная гробница около 2560 г. до н.э. во время правления фараона Хуфу, или Хеопса. Высотой 146 метров Великая пирамида до возведения Эйфелевой башни в Париже 1889 году была самым высоким рукотворным сооружением в мире.

Фото: Министерство по делам туризма и древностей Египта; ВВС