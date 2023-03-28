Ученые назвали области головного мозга, которые повреждаются у гипертоников

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Ученые впервые определили конкретные области головного мозга, которые повреждаются при высоком кровяном давлении, а также могут способствовать нарушению умственных процессов и развитию деменции, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Исследование, опубликованное в журнале European Heart Journal, показывает зависимость повреждений участков головного мозга от высокого кровяного давления. Для этого ученые проанализировали результаты магнитно-резонансной томографии, генетических образцов и наблюдений за тысячами пациентов.

«Используя сочетание методов визуализации, генетики и наблюдений, мы определили конкретные участки мозга, на которые влияет повышенное кровяное давление, включая области, называемые путаменом, и определенные участки белого вещества», - приводятся слова автора исследования, профессора Эдинбургского университета и Медицинского колледжа Ягеллонского университета Томаша Гузика.

«Мы предположили, что в этих областях высокое кровяное давление может влиять на когнитивные функции, такие как потеря памяти и навыков мышления, деменция. Когда мы проверили наши выводы, изучив группу пациентов в Италии с высоким кровяным давлением, мы обнаружили, что выявленные нами участки мозга действительно были поражены», - добавил он.

Ученые надеются, что результаты помогут разработать новые методы лечения когнитивных нарушений у людей с высоким кровяным давлением.

«Изучение генов и белков в этих структурах мозга может помочь нам понять, как высокое кровяное давление влияет на мозг и вызывает когнитивные проблемы. Более того, изучая эти конкретные области мозга, мы можем предсказать, у кого быстрее разовьется потеря памяти и деменция на фоне высокого кровяного давления», - подчеркнул Томаш Гузик.

Высокое кровяное давление встречается у 30% людей во всем мире. Ранее проведенные исследования показали, что оно влияет на работу мозга, однако до сих пор не было известно, какие именно области поражаются.

Исследователи обнаружили, что изменения в девяти частях мозга связаны с повышенным кровяным давлением. К ним относится путамен - округлая структура в основании передней части мозга, отвечающая за регуляцию движений и влияющая на различные виды обучения.

Были также затронуты передняя таламическая лучистость, передняя лучистая корона и передняя ножка внутренней капсулы - участки белого вещества, которые соединяют и обеспечивают передачу сигналов между различными частями мозга. Передняя таламическая лучистость участвует в исполнительных функциях, таких как планирование простых и сложных повседневных задач, а две другие области участвуют в принятии решений и управлении эмоциями.

«Давно известно, что высокое кровяное давление является фактором риска снижения когнитивных функций, но как высокое кровяное давление повреждает мозг было неясно. Это исследование показывает, что конкретные области мозга подвержены особенно высокому риску повреждения кровяным давлением, что может помочь выявить людей с риском снижения когнитивных способностей на самых ранних стадиях и, возможно, более эффективно выбирать методы лечения в будущем», - отметила соавтор исследования, профессор Эдинбургского университета Джоанна Уордлоу.