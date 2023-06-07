Ученые изобрели репеллент с почти 100%-й защитой от комаров

ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ - Ученые из Израиля разработали «химический камуфляж» — репеллент из природных компонентов, который, по их словам, отпугивает 99,4% комаров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

В северном полушарии наступило лето. Но вместе с солнцем, длинными вечерами и высокими температурами этот сезон неизбежно приносит с собой комаров и их укусы.

Для борьбы с ними ученые из Еврейского университета в Израиле разработали новый вид средства от насекомых — «химический камуфляж», который наносится на кожу и, по их словам, отпугивает 99% комаров.

«Во-первых, это механическая защита от укусов комаров. Во-вторых, этот целлюлозный полимер действует как химический камуфляж, — объяснил ведущий исследователь с факультета сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды Еврейского университета Джонатан Бобот. — Он нейтрализует ваш запах, который привлекает комаров, а затем очень медленно выделяет наш репеллент. Таким образом, это увеличивает продолжительность защиты».

По словам Бобота, типичные репелленты местного действия — то есть те, которые наносятся на кожу — работают, не позволяя комарам укусить человека. А разработанный Еврейским университетом репеллент действует, не позволяя комару приблизиться к человеку.

Формула представляет собой комбинацию двух природных компонентов: пахучего вещества индола, содержащегося в цветах, и полимера под названием целлюлоза.

Результаты исследования, опубликованные в апреле в журнале PNAS Nexus, показали, что при нанесении тонкого слоя нанокристаллов целлюлозы на кожу человека количество укусов снижалось на 80%. Было также установлено, что совместное воздействие нанокристаллов целлюлозы и индола снижает количество укусов на 99,4%.

«Сочетание этого полимера и нашего репеллента — это идеальная система индивидуальной защиты, которую только можно себе представить», — уверен Джонатан Бобот.

Его команда надеется вывести новый репеллент на рынок в следующем году.