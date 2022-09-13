Ученые исследуют найденные в степях Сарыарки древние орудия саков

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Кандидат исторических наук Игорь Горащук озвучил свою версию о том, как сакские племена пользовались каменными орудиями и занимались земледелием. Он специально приезжал в Караганду из Самары, чтобы изучить артефакты, найденные археологами в Центральном Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Игорь Горащук защитил диссертацию на тему «Каменные орудия мезолита – раннего неолита Северного Прикаспия». По его словам, он с детства увлекся археологией – с 12 лет ходил в специализированный кружок. И посвятил себя изучению древности. Освоил метод трасологического анализа, который позволяет читать следы на изделиях прошлого и распознавать их предназначение.

Российский специалист работал в областном историко-краеведческом музее и Сарыаркинском археологическом институте при Карагандинском университете им. Е.А. Букетова. За две недели исследовал более 300 артефактов и сделал свои научные выводы.

«Мы сотрудничаем с Арманом Бейсеновым, который руководит научно-исследовательским центром истории и археологии «Бегазы – Тасмола». Он раскопал зимовье сакских племен, где было очень много каменных орудий. Что интересно: большинство из них – это мотыги. Они двух видов: одни для копки земли, другие имеют очень тонкое лезвие, то есть использовались как тяпки для прополки. У нас есть такая методика: промывается слой и определяется органика. Обнаружились семена проса и ячменя. Если прежде я сомневался, было ли у саков земледелие, то результаты развеяли колебания. Саки были не только кочевниками, они развивали и огородничество», – говорит Игорь Горащук.

В Сарыаркинском институте российский специалист исследовал орудия для обработки металла, а также серию каменных и костяных наконечников. Кроме того, он изучил найденные в курганах загадочные каменные шары. Пришел к выводу, что это было орудие для охоты.

Игорь Горащук также провел практическое занятие для будущих историков. Он показал студентам, как изготавливаются кремниевые наконечники стрел и орудия труда.

Сотрудничество с университетом будет продолжено. А музей пригласил российского специалиста провести для карагандинцев лекцию по истории древних технологий.