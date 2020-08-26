Ученые и университеты ищут новые подходы к обучению студентов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ученые и руководители вузов стран СНГ, Европы, Азии и США на международной онлайн-конференции обсудили новые подходы к реализации академической политики вузов в условиях пандемии коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РК.

Учебно-методическое объединение – группа управления проектами по областям подготовки кадров высшего и после вузовского образования при Казахском национальном аграрном университете организовало международную онлайн-конференцию «Инновационные подходы к реализации академической политики вуза», в которой приняли участие руководители 18-ти ведущих аграрных вузов СНГ, ученые университетов и научных центров США, Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, а также представители Минсельхоза и Минобразования РК, Национального аграрного научно-образовательного центра, ректоры и ученые трех ведущих аграрных вузов Казахстана и 20 региональных вузов, ведущих подготовку специалистов по сельскохозяйственным специальностям.

Эксперты обменялись мнениями и поделились своим опытом по вопросам организации нового учебного года в условиях пандемии коронавируса.

Как оказалось, представителей вузов сейчас крайне интересует опыт коллег по совершенствованию дистанционного обучения студентов и выработки инновационных подходов к реализации академической политики университета.

Кроме того, они обсудили возможности реализации виртуальной академической мобильности и разработки новых совместных образовательных программ в подготовке кадров для АПК. В отдельном блоке обсуждались перспективы и дальнейшее развитие совместных образовательных программ казахстанских и зарубежных аграрных вузов, а также программ двойного диплома.

От Министерства сельского хозяйства РК в конференции участвовала вице-министр Гульмира Исаева. Она подчеркнула, что Минсельхоз Казахстана заинтересован в том, чтобы аграрные вузы помогали в подготовке кадров для реализации крупных инвестиционных проектов в АПК.

«Перед аграрным сектором поставлена амбициозная задача по увеличению экспорта продукции АПК и производительности труда в сельском хозяйстве в 2,5 раза. Невозможно достичь такого уровня роста без повышения знаний и навыков наших фермеров, а также выпускников вузов, которые будут работать в аграрных проектах», - отметила она.

«В рамках программы устойчивого развития животноводства Всемирный банк выделяет значительное финансирование, где одним из главных индикаторов будет подготовка кадров. Мы должны будем обучить более ста тысяч фермеров, чтобы они смогли перенять успешный опыт других стран в области мясного животноводства и более эффективно применять меры государственной поддержки в целях повышения конкурентоспособности, производимой ими продукции. Поэтому мы готовы оказать все меры поддержки аграрным вузам и научно-исследовательским организациям республики», - добавила заместитель министра сельского хозяйства РК.

В своем выступлении модератор конференции – председатель правления - ректор КазНАУ академик Тлектес Есполов отметил, что дистанционное обучение студентов аграрных вузов выявило как отрицательные, так и положительные моменты.

Инфраструктура и опыт работы преподавателей с цифровыми технологиями оказались недостаточными для массового перехода в дистанционный формат. Отдельные преподаватели не могли грамотно построить онлайн-занятия, испытывали социально-психологические трудности, работая из дома.

В условиях онлайн-обучения значительно увеличилась нагрузка на преподавателей и студентов. Поэтому возникла необходимость в разработке дополнительных мер организационно-методической и психологической поддержки всех субъектов образования.

Другая проблема – отсутствие интернета в отдельных сельских округах. Некоторым студентам даже приходилось направлять учебный материал на бумажных носителях через «Казпочту».

Также возникли проблемы с проведением занятий в дистанционном формате по дисциплинам, требующим лабораторного или специального оборудования.

Вместе с тем, новый формат обучения показал, что большинство преподавателей и студентов могут работать в таком режиме. Преподаватели освоили дополнительные инструменты, практики преподавания, добрали нужные компетенции по владению цифровыми технологиями.

Несмотря на сложившуюся ситуацию КазНАУ, к примеру, продолжает работать над совершенствованием академической политики: разрабатываются и реализуются программы двойного диплома, совместные образовательные программы с ведущими университетами мира, используются массовые открытые онлайн-курсы. Также в университете не считают, что пандемия может быть препятствием для академической мобильности и предлагают развивать ее дистанционно.



