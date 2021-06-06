Ученые дали рекомендации по созданию зеленой зоны вокруг Туркестана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Вокруг Туркестана планируют посадить наиболее жароустойчивые породы деревьев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Высокая температура воздуха и большая продуваемость приводят к тому, что почва становится сухой. Это объясняет относительно невысокую приживаемость растений. По всему миру данный показатель составляет 70%, а на территории Туркестанской области - 50%, сообщили в акимате.

Для улучшения окружающей среды в населенных пунктах Туркестанской области регулярно проводятся акции по посадке зеленых насаждений. Кроме того, в регионе постоянно строят каналы, арыки, скважины и водохранилища.

В Послании Президента РК народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новых условиях: в период действия» для улучшения экологической обстановки на территории республики намечено высадить 2 млрд саженцев различных деревьев.

В соответствии с этим, акимат области совместно с Министерством экологии РК принял Комплексный план, согласно которому за пять лет озеленят 110210 гектаров, высадив 170 млн саженцев. Для качественного и полного выполнения запланированных работ в области воспроизводства леса и лесоразведения приобретут дополнительную технику, увеличат штат специалистов.

Своим мнением поделился Алимжан ахимжанов, председатель правления Казахского Научного Исследовательского института лесного хозяйства и агролесомелиорации им. А.Н. Букейхана:

««Зеленая зона» Туркестана создается как аналог «зеленой зоны» города Нур-Султана. На сегодняшний день в Казахстане принят план озеленения территории вокруг населенных пунктов. В соответствии с поручением Главы Государства приступили к созданию этой «зеленой зоны», и создается она в очень жестких почвенных условиях. Температура воздуха летом здесь превышает 35 градусов, а влажность очень низкая. Выпадает очень мало осадков. Чтобы создать такую «зеленую зону», проводится большая работа, создаются питомники. «Зеленую зону» вокруг Туркестана планируется создать на площади 30 тыс. гектаров. Здесь будут высажены наиболее жароустойчивые породы деревьев», - отметил эксперт.

Светлана Кабанова, заведующая отделом воспроизводства лесов и лесоразведения Казахского НИИ лесного хозяйства и агролесомелиорации, предложила помощь ученых в создании «зеленой зоны».

«Создание «зеленых зон» вокруг городов - это очень важное мероприятие. Мы можем дать научно обоснованные рекомендации по их созданию и сохранению вокруг городов Казахстана. Вокруг Туркестана - это титанический труд. Потому что очень сложно в ваших почвенных климатических условиях создать эту «зеленую зону». И очень высокая температура воздуха. Все нормы при посадке деревьев соблюдены, и этот труд принес плоды», - указала С. Кабанова.