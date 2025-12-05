Учения ШОС «Саханд 2025» начались в Иране

Стартовавшие в среду антитеррористические маневры продлятся пять дней. В учениях принимают участие 18 делегаций из стран ШОС, а также представители региональных военных и силовых структур.

Фото: Irna

— Проведение совместных антитеррористических учений «Саханд-2025» является ярким свидетельством общей решимости стран-единомышленников эффективно противостоять террористической угрозе, — заявил иранский дипломат Мехрдад Кияи в ходе встречи с заместителем Генерального секретаря ШОС Пяо Янфань.

Учения проходят под эгидой Сухопутных войск Корпуса стражей исламской революции.