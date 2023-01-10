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Учения ОДКБ в Армении в 2023 году проведены не будут - премьер Пашинян

10 Января 2023, 14:55
Учения ОДКБ в Армении в 2023 году проведены не будут - премьер Пашинян

ЕРЕВАН. НОВОСТИ-АРМЕНИЯ - КАЗИНФОРМ – В Армении считают нецелесообразным проведение на своей территории учений ОДКБ в этом году, заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости-Армения.

«Министр обороны Армении (Сурен Папикян) уже проинформировал Объединенный штаб ОДКБ о том, что в данной ситуации мы считаем нецелесообразными проведение учений ОДКБ (на территории РА), и они не состоятся в этом году», - сказал премьер на пресс-конференции во вторник.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие Сухопутных войск будут задействованы в учениях миротворческих контингентов ОДКБ «Нерушимое братство – 2023» на территории Армении.


Фото: newsarmenia.am


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