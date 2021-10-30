Учения «Горящий автобус» прошли в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В ВКО с начала года произошло 149 пожаров на транспорте, ущерб от которых составил 32 миллиона 158 тысяч тенге. Спасатели решили наглядно показать, насколько опасны такие пожары, и как вести себя, чтобы вовремя эвакуироваться из горящего автобуса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

В последнее время зафиксированы неоднократные случаи пожаров в общественном транспорте, в результате которых кузовы автобусов практически полностью выгорали. На данных пожарах, к счастью, обошлось без пострадавших, пассажиры и водители своевременно эвакуировались.

Спасатели ДЧС ВКО решили продемонстрировать наглядно, как быстро огонь охватывает транспортное средство и насколько непросты такие пожары.

«По легенде учений в междугороднем автобусе произошло загорание в пассажирском салоне, о случившемся люди сообщили в службу «101». На место оперативно прибыли пожарные подразделения и, в первую очередь стали эвакуировать граждан оставшихся заблокированными в сильно задымленном транспортном средстве. Двое граждан получили отравление продуктами горения, им оказали первую помощь прибывшие сотрудники Центра медицины катастроф», - рассказали спасатели.

С огнем спасатели боролись на площади 70 квадратных метров. Как оказалось, пожар возник по причине короткого замыкания электрооборудования автобуса. ДЧС ВКО напоминает, что причин возникновения подобных событий может быть множество. Это могут быть неосторожные действия с огнем или неполадки в электрооборудовании автотранспорта.

Спасатели сообщают, если вы оказались в горящем автобусе, то необходимо:

- немедленно сообщить о пожаре водителю, попробовать применить для тушения очага пожара огнетушитель и подручные средства;

- в случае блокировки дверей нужно использовать для эвакуации аварийные люки в крыше и боковые стекла, при необходимости выбить стекла обеими ногами (либо твердым предметом);

- если вы удачно, без серьезных травм освободились, то по мере возможности помогите оставшимся и, в первую очередь, детям и престарелым№

- в любом транспорте имеются материалы, выделяющие при горении ядовитые газы, поэтому нужно покинуть салон быстро, закрывая рот и нос платком или рукавом;

- выбравшись из салона, нужно как можно дальше отойти от него, так как могут взорваться баки с горючим или произойти замыкание высоковольтной электрической сети.

«Слаженные и оперативные действия позволят быстро покинуть салон горящего автобуса и спасти жизнь людей. А вот паника и некомпетентность могут стать причиной того, что эвакуация людей будет невозможна. Это может привести к жертвам. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обратиться по номерам 101 или 112», - напомнили спасатели.