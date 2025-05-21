Ученый разъяснил причины нашествия гнуса в некоторых павлодарских селах

По рекомендациям ученого ежегодно группа специалистов проводит исследования, затем начинают обработку мест выплода насекомых.

Канат Ахметов разъяснил, почему в селах в нижнем течении реки Иртыш расплодились комары и мошка.

- Есть профиль течения реки, то есть площадь ее распространения. Скорость течения реки Иртыш в разных местах разная. По течению имеются отложения осадочных пород. Они делятся на песчаные и глинистые отложения. Глинистых отложений мало. Весной, когда с востока страны поступает вода, сильное течение размывает эти отложения. Таких пойменных площадей, как в Павлодарской области, нет ни в области Абай, расположенной в верховье реки, ни на расположенной ниже территории России. Обильный весенний паводок – это достаток для нашей земли. Но у этого обстоятельства есть второй, негативный фактор. Все эти отложения смываются и скрывающиеся в них яйца различных насекомых, их личинки отправляются вниз по течению. С географической точки зрения город Павлодар расположен выше Актогайского, Теренкольского, Иртышского, Железинского районов. Все смытые с верховий отложения оказываются в пойме, в указанных районах. Вода в пойме постоянно находится в движении, то есть сохраняется медленное течение. В таких мелких местах, когда погода становится жаркой, личинки комаров и мошки развиваются быстро, становятся на крыло. Особенно личинкам мошки очень нужно медленное течение. Поэтому, в этих четырех районах с наступлением жары закономерно происходит массовый взлет насекомых, – говорит ученый.

По его словам, не должно быть такого понятия, как уничтожение всех комаров и мошек. Даже если будет возможно уничтожить их популяцию, на место этих насекомых придут другие кровососущие. Для своевременного вытравления личинок мошки, которая нападает на людей и скот, в этом году с 9 апреля в притоках реки Иртыш – Тульки, Каратал, Каратун и других проводили опрыскивание биологическими препаратами. В результате стало возможно значительно сократить количество мошки. По международным стандартам, если с помощью опрыскивания сокращена численность комаров и мошки на 80%, то обработка успешная. Это говорит о правильном проведении дезинсекционной работы.

- Подрядная компания, работающая по рекомендациям научной группы, проводит значительную работу. Результаты методов, разработанных Московским институтом десинфектологии, удовлетворительные. В проточных водах используются только биологические препараты. Лекарство не оказывает никакого негативного влияния на водных животных. Только у кровососущих насекомых, при попадании препарата в их организм, нарушается пищеварительная система, они болеют и гибнут. А мошка, которая беспокоит населенные пункты в нижнем течении реки – это оставшиеся в живых 20%. Против них применяются барьерные, то есть химические препараты. Работа по обработке проводится ежедневно, без перерывов. Количество комаров и мошек в нашей стране учитывается по такому стандарту: если в течение 20 минут на открытые части тела человека (голову, лицо, шею, руки, предплечья) сядет 10-15 комаров, это считается низким показателем. А если сядет 25-30, это превышает норму. В 2006-2007 годах в области на площади 1 дециметр квадратный встречалось до 6 тысяч личинок. Теперь обработка проводится ежегодно на системной основе, эта норма снизилась до 900-1 000 экземпляров. Мы сократили их количество в 6-7 раз. С 2017 года по нашим рекомендациям охвачены все населенные пункты вдоль реки. Представители исследовательской группы есть в каждом районе, – добавил профессор.

Специалисты говорят, что активность мошки и комаров снизится со второй половины июня. И все же, в отдельных местах будет продолжаться обработка. Например, в прошлом году в Павлодаре обработка против комаров и мошки продолжалась до середины июля.

Ранее сообщалось, что в ряде населённых пунктов Павлодарской области зафиксировано также нашествие рапсовых листоедов, которые уничтожают растительность и наносят серьёзный ущерб, а также тарантулов.

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