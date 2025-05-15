В Павлодарской области жители жалуются на нашествие жуков и тарантулов

По словам жительницы посёлка Майкаин Махаббат Абсаттаровой, за последние дни красно-коричневые жуки буквально заполонили территорию частных домов.

— Во дворе невозможно пройти — всё усыпано жуками. Они будто выходят из-под земли, массово идут со стороны складов с горными породами. Они не только поедают садовые растения и траву, но и забираются по стенам домов, а некоторые — даже внутрь. Кроме того, еще в домах появились большие тарантулы, — рассказала она.

Местные жители утверждают, что бытовые химические средства на жуков не действуют. Некоторые пробовали использовать уксус или чесночный раствор, но всё безрезультатно. В связи с этим жители обратились за помощью к местным властям.

Фото местных жителей посёлка Майкаин

Аким посёлка Майкаин Ербатыр Молдатаев сообщил, что направлено официальное обращение в фитосанитарные органы, и сейчас ожидается ответ. По его словам, нашествие жуков и тарантулов пока зафиксировано только в микрорайоне «Шанхай», где находятся частные дома. Однако, если ситуация не изменится, насекомые могут распространиться по всему посёлку, в котором проживает около 10 тысяч человек.

Как пояснил руководитель территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе по Павлодарской области Арман Шуйкенов, рапсовые листоеды внешне схожие с колорадским жуком.

— Рапсовый листоед питается дикими крестоцветными растениями, а также репой, ячменём, капустой и редькой. Он не входит в список карантинных объектов, в отношении которых проводятся карантинные мероприятия. Поэтому бюджетное финансирование на борьбу с ним не предусмотрено, — сказал Арман Шуйкенов.

Случаи появления рапсового листоеда также зафиксированы в селе Акжол (город Аксу), посёлке Майкаин (Баянаульский район) и селе Черноярка (Павлодарский район).

— Для владельцев дачных участков насекомые представляют серьёзную угрозу. В пределах населённых пунктов химическая обработка запрещена, поэтому возможны лишь механические меры — ручной сбор, копка траншей. Наши специалисты консультируют садоводов и фермеров по выбору препаратов. Пока жалоб из Майкаина к нам не поступало, — отметил он.

По данным специалистов, увеличение популяции рапсовых листоедов в стране наблюдается с прошлого года. Предположительно, этому способствует высокая влажность. Для человека насекомое опасности не представляет.