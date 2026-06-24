Ученым Казахстана расширят права и предоставят 56-дневный отпуск

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения и воинской службы», передает корреспондент агентства Kazinform.

Документ направлен на совершенствование государственной политики в сферах науки, здравоохранения, социальной защиты населения, образования и воинской службы.

Законом предусматривается создание наукоемких территорий в форме научных городков и научно-технологических парков. Определены их правовой статус, механизмы управления, источники финансирования и меры государственной поддержки. Также предусмотрены налоговые стимулы, возможность применения режима специальных экономических зон и механизмов государственно-частного партнерства.

Отдельный блок поправок касается совершенствования системы финансирования науки. Устанавливается порядок реализации научных проектов на весь цикл работ — от заключения договора до завершения исследований. Кроме того, предусмотрены меры по поддержке опытно-конструкторских разработок, международного научного сотрудничества и коммерциализации результатов исследований.

Документом вводится институт лабораторий коллективного пользования, который позволит расширить доступ ученых, студентов и молодых исследователей к научному оборудованию и инфраструктуре. Также предусмотрены меры по развитию и цифровизации научной инфраструктуры.

Законом уточняются механизмы деятельности Национальной академии наук при Президенте РК. В частности, усиливается ее роль как ведущей научной организации страны и предусматривается подготовка ежегодного Национального доклада о состоянии и тенденциях развития науки.

На законодательном уровне закрепляются права ученых, академическая свобода и единые подходы к оплате труда работников научной сферы. Кроме того, 56-дневный ежегодный оплачиваемый отпуск будет распространяться на сотрудников всех научных организаций.

Поправки также затрагивают сферу здравоохранения. В частности, оптимизируются процедуры регистрации лекарственных средств и вводится комплексная государственная услуга, что позволит сократить сроки регистрации более чем в два раза.

Предусмотрены дополнительные меры по контролю качества лекарственных препаратов и развитию референс-центров.

Кроме того, в целях защиты прав граждан, длительное время находящихся в состоянии комы, их родственники получат возможность обращаться за оформлением инвалидности.

Документ был рассмотрен и одобрен Сенатом Парламента РК.

Ранее Глава государства подписал несколько законов Республики Казахстан.