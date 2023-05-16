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Учеников одной школы в Алматы эвакуировали после сообщения о бомбе

Автор:  
Еламан Турысбеков
16 Мая 2023, 12:58
Учеников одной школы в Алматы эвакуировали после сообщения о бомбе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Учеников школы №25 в Алматы эвакуировали из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Оперативно-экстренные службы города проверяют здание общеобразовательной школы №25, расположенный в Алмалинском районе. В рамках мер первичного реагирования проводится комплекс мероприятий, направленных на поиск возможного взрывного устройства. Подключены саперные подразделения, проведена эвакуация», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Позже в центре оперативного управления отметили, что по объекту дан отбой, взрывное устройство не обнаружено.


Алматы   Происшествия   школа  
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