Учеников и сотрудников закрывающегося в Алматы колледжа спорта перераспределят

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с реорганизацией Республиканского колледжа спорта в Алматы создается Академический учебный центр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На начальном этапе Академия будет работать по шести приоритетным видам спорта. Это бокс, тяжелая атлетика, плавание, велоспорт (шоссе), дзюдо, борьба вольная и греко-римская.

«Все спортсмены будут распределены. Ежегодно во всех школах-интернатах, где есть учебно-тренировочный процесс, согласно утвержденному приказу Министерства образования и науки РК, проводится аттестация к концу учебного года. Эта аттестация на сегодняшний день проводится. Те спортсмены, у которых есть снижение результатов, либо травмы по заключению врачей, либо дисквалификация из-за допинга, по итогам аттестации будут исключены. Но это не означает, что они окажутся на улице, есть общеобразовательные школы, где они дальше будут учиться. Спортсмены по основным видам спорта остаются в тренировочном центре», - сообщила заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Айгуль Бектенова на пресс-конференции в СЦК.

По ее словам, спортсмены по остальным видам будут распределяться в две организации: школу-интернат-колледж олимпийского резерва имени Каркена Ахметова и школу-интернат-колледж олимпийского резерва в микрорайоне «Шанырак». То же касается тренеров и учителей. Они будут трудоустроены на вакантные места в этих двух организациях.

Председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Минкультуры и спорта Самат Ергалиев объяснил реорганизацию колледжа тем, что в новой академии смогут продолжать свою карьеру талантливые спортсмены, не занявшие призовых мест.

«Нынешний опыт спортивной подготовки в стране показывает, что выпускники многих спортивных школ-интернатов-колледжей по итогам международных и республиканских соревнований включаются в штаты национальных команд (первый, второй, третий номера) и получают всестороннюю поддержку со стороны государства. В то же время, талантливые спортсмены, не занявшие призовых мест, часто вынуждены завершить свою карьеру. Учитывая эту и другие ситуации, мы решили открыть Академический учебный центр», - пояснил он.

Он подчеркнул, что в Академии спортсмены остаются в течение всего года и продолжают тренировочный процесс и поэтому смогут в дальнейшем составить конкуренцию спортсменам сборной.

«Следует отметить, что школы-интернаты-колледжи есть в 14 из 17 регионов. Кроме того, на республиканском уровне – 5 школ, три из которых расположены в Алматы. Поскольку программы обучения везде одинаковые, юридически эти функции повторяются. Поэтому министерством было принято решение о создании учебно-тренировочного центра на базе Республиканского спортивного колледжа», - добавил С.Ергалиев.



