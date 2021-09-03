Учеников эвакуировали из-за дыма в школе в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в 09.10 часов на канал «102» поступил вызов о том, что в средней школе №54 по улице Иманбаева - пожар. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Силами полиции эвакуированы в безопасное место школьники, учителя, оцеплены близлежащие улицы. Жертв и пострадавших нет.

На месте задействована спецтехника, площадь возгорания составила восемь квадратных метров. Пожар полностью ликвидирован.

По предварительным данным, п ричиной является замыкание электропроводки. По факту проводится проверка.