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Учеников эвакуировали из-за дыма в школе в Нур-Султане
3 Сентября 2021 11:48
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в 09.10 часов на канал «102» поступил вызов о том, что в средней школе №54 по улице Иманбаева - пожар. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.
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Силами полиции эвакуированы в безопасное место школьники, учителя, оцеплены близлежащие улицы. Жертв и пострадавших нет.
На месте задействована спецтехника, площадь возгорания составила восемь квадратных метров. Пожар полностью ликвидирован.
По предварительным данным, п ричиной является замыкание электропроводки. По факту проводится проверка.
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