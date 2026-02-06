21:51, 05 Февраль 2026 | GMT +5
Учеников 0-9 классов первой смены отправили на удаленку в Астане
В связи с ухудшением погодных условий 6 февраля учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения, передает Kazinform со ссылкой на управление образования г.Астаны.
Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны сообщает, что по данным РГП «Казгидромет» в городе Астана 6 февраля ожидаются осадки, временами сильные осадки (преимущественно снег). Гололед. Ночью и утром туман. Утром и днем низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.