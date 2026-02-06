РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:51, 05 Февраль 2026 | GMT +5

    Учеников 0-9 классов первой смены отправили на удаленку в Астане

    В связи с ухудшением погодных условий 6 февраля учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения, передает Kazinform со ссылкой на управление образования г.Астаны.

    пустой класс школа
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны сообщает, что по данным РГП «Казгидромет» в городе Астана 6 февраля ожидаются осадки, временами сильные осадки (преимущественно снег). Гололед. Ночью и утром туман. Утром и днем низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

    Теги:
    Образование Астана школа
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают