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    19:59, 04 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Ученики нескольких школ Костанайской области перейдут на онлайн-обучение в связи с ЧС

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — О том, как будут проходить уроки учащихся школ населенных пунктов Аулиекольского района, пострадавших от пожаров, а также тех, где развернуты эвакуационные пункты, рассказали корреспонденту МИА «Казинформ» в областном управлении образования.

    Как сообщили в ведомстве, 3 и 4 сентября сотрудники отдела и организаций образования Аулиекольского района в шести школах сел Аулиеколь и Новоселовка, пришкольном интернате и общежитии местного колледжа развернули эвакуационные пункты, в которых разместили свыше 500 человек.

    «Ввиду сложившейся ситуации для организации обучения детей в Аулиекольском районе ряд школ с 5 сентября текущего года будет временно переведен на дистанционное обучение. Это школы населенных пунктов, пострадавших от пожаров, и шесть школ, в которых обустроены эвакопункты», - сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в областном управлении образования.

    Профильное ведомство сейчас делает все необходимое для организации учебного процесса. Семьям, пострадавшим при пожаре, будут выданы учебники. Компьютеры для дистанционного обучения, как заверили в управлении образования, в школах имеются.

    Пожар в Костанайской области тушат уже более суток. Площадь возгораний превысила 43 тыс. гектаров лесного фонда. Огнем уничтожено и повреждено 108 строений. В тушении пожаров принимают участие свыше 600 человек личного состава и 100 единиц техники. Задействованы вертолеты. Работает оперативный штаб, на месте находится глава МЧС РК. Из ряда близ пожаров сел эвакуировали 1841 человек. Для всех пострадавших от пожара граждан в регионе запущена горячая линия и организована работа психологов ДЧС. Также при оперштабе работают специалисты для поддержки и оказания помощи детям из пострадавших населенных пунктов.

    В МЧС также сообщили о 10 людях, которые получили травмы и ожоги при пожаре в области. Один человек погиб.

    Сегодня в Костанайской области объявили режим ЧС местного масштаба.

    По данным министра по ЧС Юрия Ильина, по состоянию на 18:00 ситуация остается сложной, но стабильной. Рисков распространения огня на жилые массивы отсутствует. Очаги возгорания в населенных пунктах практически полностью потушены.

    Спасателями продолжается работа по тушению пожаров на восьми участках лесной зоны.

    Теги:
    Пожар Костанайская область Образование Происшествия Происшествия, ЧС для mail.ru
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